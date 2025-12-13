Deux heures de folie, le PSG n’a pas d’égal

Le PSG se prépare à un enchainement dingue avec un voyage au Qatar au coeur de la semaine prochaine. Et pour finir, une rencontre dépaysante de Coupe de France qui provoque la foie à Fontenay-Le-Comte.

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France fait toujours un heureux. Celui qui affrontera le Paris SG, multiple champion de France et qui arrive même cette saison dans l’épreuve avec le titre de champion d’Europe. Le gros lot est tombé pour Vendée Fontenay Foot, formation de National 3 qui va avoir les honneurs de terminer l’année avec la réception du PSG, le 20 décembre prochain.

La billetterie du FC Nantes explose

Réception est un grand mot, puisque la rencontre aura lieu à la Beaujoire, le stade de Nantes n’étant pas forcément le plus près, mais le plus à même de bien accueillir les spectateurs. Pour les fans de Fontenay, il faudra faire plus de 100 kilomètres pour voir leur équipe affronter le PSG, mais ce n’est pas un problème.

La preuve, la billetterie pour la rencontre a ouvert ce jeudi vers 15h00, et à 17h00, les 26.000 premiers sésames avaient déjà trouvé preneurs. Il ne fait aucun doute que l’affiche se déroulera à guichets fermés, et cela confirme l’énorme popularité du PSG. Même si, avec le déplacement au Qatar quelques jours plus tôt, il n’est pas certain que Luis Enrique aligne sa meilleure équipe. Cela importe peu pour les passionnés de football de Vendée. Cela n’a pas empêché la billetterie du FC Nantes d’exploser en vol à l’ouverture de la chasse aux billets.

Et comme le précise France 3, c’est tout un club qui est en ébullition, puisque même les joueurs de Fontenay mettent la main à la pâte pour aider à l’organisation de cette rencontre, à la billetterie ou à la communication. Une belle récompense les attend, puisqu’ils évolueront dans l’antre des Canaris avec 35.000 supporters derrière eux.