Bagarre chez les VIP à Monaco, deux Turcs condamnés

Mardi soir dernier, l’AS Monaco s’est imposée face à Galatasaray en Ligue des champions. De nombreux supporters turcs avaient fait le déplacement au stade Louis-II et certains d’entre eux ont dépassé les limites.

Galatasaray bénéficie d’un immense soutien en Turquie et, mardi soir en Ligue des champions, les fans de la formation stambouliote étaient particulièrement nombreux en Principauté. Certains avaient même pris place dans des secteurs habituellement réservés aux supporters monégasques. Comme on pouvait malheureusement s’y attendre, des débordements ont eu lieu. Louis Ducruet, fils de Stéphanie de Monaco , a notamment été impliqué dans une « rixe » avec deux supporters de Galatasaray à l’issue de la rencontre.

Deux fans turcs condamnés

Selon Monaco Matin, compte tenu de la gravité de la situation, les deux fans turcs ont été jugés en comparution immédiate ce vendredi pour « blessures, violences ou voies de fait volontaires ayant occasionné une ITT inférieure à 8 jours ». Le tribunal a ainsi condamné Salman et Hassan B., habitants de la région parisienne, à 2 mois de prison avec sursis et à 3 ans d’interdiction de territoire monégasque. Louis Ducruet a notamment déclaré pendant l'audience au sujet de la bagarre survenue : « J’ai voulu éviter une escalade, je l’ai attrapé par-derrière au niveau du torse, pas du cou. J’ai reçu des coups de poing au visage, sur le torse, sur les bras. Quand j’ai relâché ma garde, j’ai vu le fils avec le poing prêt à m’asséner un coup. J’ai craint pour ma vie… J’ai eu peur d’être lynché ».

Les deux prévenus ont eux affirmé de leur côté : « Je parlais en turc à mon cousin. Je n’ai à aucun moment été agressif. L’ami de M. Ducruet s’est avancé vers moi, je l’ai repoussé. Puis M. Ducruet m’a saisi par le cou. On m’étranglait, j’ai essayé de me débattre ».

Voici en tout cas une nouvelle fois une bien piètre image donnée au football lors d'un grand match européen. A l'UEFA de prendre les dispositions qu'il faut pour prévenir de tels événements.