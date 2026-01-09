ICONSPORT_279926_0228

9 ME et l’OL tient le nouveau Morton

OL09 janv. , 13:20
parGuillaume Conte
0
L'OL n'a pas de gros moyens, mais ne manque pas d'idées pour se renforcer dès cet hiver. Un gros coup en provenance du Danemark est en préparation.
Par petites touches, l’Olympique Lyonnais essaye de survivre à sa crise financière tout en conservant une équipe compétitive. Le mercato estival a été parfaitement géré malgré des moyens limités, et cela permet aujourd’hui à l’OL d’être en course dans toutes les compétitions. Le feu vert donné par la DNCG pour un recrutement sous surveillance salariale tout de même, incite même les dirigeants rhodaniens à tenter de nouveaux coups.

Un accord autour de 9 ME pour Nartey ?

Le milieu de terrain Noah Nartey est ainsi ciblé ces dernières semaines, et cela pourrait représenter une prise spectaculaire de la part de l’OL. Brondby a fait savoir qu’il était ouvert à un transfert sachant que le joueur danois refusait de prolonger son contrat. Selon TMW, l’affaire pourrait se plier à 9 millions d’euros, soit à mi-chemin entre les deux positions des clubs.
Si ce recrutement va au bout, l’OL espère bien vivre une expérience similaire à celle de Tyler Morton, très apprécié à Liverpool mais qui voulait jouer régulièrement à un bon niveau. C’est exactement la position de Nartey actuellement, qui estime avoir fait le tour de la question au Danemark et rêve de découvrir un club européen plus ambitieux que celui de la banlieue de Copenhague.
Les scouts lyonnais ont en tout cas ciblé un joueur au potentiel important, et surtout dont la polyvalence a séduit Mathieu Louis-Jean, persuadé que le Danois a encore une marge de progression qui va lui permettre d’avoir un impact sur le long terme à l’OL. Il faudra pour cela se défaire d’une concurrence venue d’Allemagne, selon la presse scandinave. Mais en essayant de boucler rapidement ce dossier, Lyon entend bien réaliser un nouveau joli coup au mercato pour donner encore plus d’allure à la formation de Paulo Fonseca.

Lire aussi

L’OL et l’OM en feu pour Thiago AlmadaL’OL et l’OM en feu pour Thiago Almada
L’OL énervé par « ce vrai problème » avec GreifL’OL énervé par « ce vrai problème » avec Greif
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272416_0020
OM

OM : La Roma craque pour Robinio Vaz

ICONSPORT_278112_0031
Paris FC

Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)

ICONSPORT_281577_0059
PSG

PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier

Fil Info

09 janv. , 13:00
OM : La Roma craque pour Robinio Vaz
09 janv. , 12:50
Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)
09 janv. , 12:40
PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier
09 janv. , 12:20
Endrick à 0 euro, le coup de génie de l'OL
09 janv. , 12:00
OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer
09 janv. , 11:40
Une pépite à 10 ME, Rennes sort l'artillerie lourde
09 janv. , 11:20
L'OM le voulait, Lille met le paquet
09 janv. , 11:00
PSG : Fabian Ruiz, un nouveau riche veut se le payer

Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Il lui choppe le pied gauche... je viens de revoir les deux actions justement pour comparer avec fofana...cest encore moins évident avec fofana que hier soir ... donc oui ferme la dans pareille situation ou va t'acheter des lunettes et un cerveau aussi au passage

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Cest rouge... je dirais pas l'inverse essaye avec un autre

OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer

Ton avis , tu vas aller le donner à Longoria et tu me donnera sa ( piquante) réponse stp... On vire pas un joueur au bout de 6 mois? C'est nouveau ça ? Si le joueur glande rien à l'entraînement par exemple, tu le payes à rien foutre pendant ses 4 ans de contrat ?

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

C'est contre Lyon qu'ils jouent jamais à fond

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Tout le monde simule des penaltys, surtout dans les matchs à enjeu, même les plus grands joueurs en ont simulé, et pour ta gouverne je crois pas qu'il y a eu simulation hier. Tu as pas du jouer longtemps au foot toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading