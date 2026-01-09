9 ME et l’OL tient le nouveau Morton

L'OL n'a pas de gros moyens, mais ne manque pas d'idées pour se renforcer dès cet hiver. Un gros coup en provenance du Danemark est en préparation.

Par petites touches, l’Olympique Lyonnais essaye de survivre à sa crise financière tout en conservant une équipe compétitive. Le mercato estival a été parfaitement géré malgré des moyens limités, et cela permet aujourd’hui à l’OL d’être en course dans toutes les compétitions. Le feu vert donné par la DNCG pour un recrutement sous surveillance salariale tout de même, incite même les dirigeants rhodaniens à tenter de nouveaux coups.

Un accord autour de 9 ME pour Nartey ?

Le milieu de terrain Noah Nartey est ainsi ciblé ces dernières semaines, et cela pourrait représenter une prise spectaculaire de la part de l’OL. Brondby a fait savoir qu’il était ouvert à un transfert sachant que le joueur danois refusait de prolonger son contrat. Selon TMW, l’affaire pourrait se plier à 9 millions d’euros, soit à mi-chemin entre les deux positions des clubs.

Si ce recrutement va au bout, l’OL espère bien vivre une expérience similaire à celle de Tyler Morton, très apprécié à Liverpool mais qui voulait jouer régulièrement à un bon niveau. C’est exactement la position de Nartey actuellement, qui estime avoir fait le tour de la question au Danemark et rêve de découvrir un club européen plus ambitieux que celui de la banlieue de Copenhague.