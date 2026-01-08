ICONSPORT_281188_0287

L’OL énervé par « ce vrai problème » avec Greif

OL08 janv. , 11:00
parCorentin Facy
Adoubé à ses débuts en Ligue 1 il y a quatre mois, le gardien Dominik Greif n’est finalement pas aussi impérial et quelques défauts dans son jeu posent des questions sur son réel niveau à l’OL.
L’été a été terrible pour l’Olympique Lyonnais, contraint de vendre ses meilleurs joueurs afin de renflouer les caisses. Lucas Perri n’a pas échappé à cette impressionnante braderie puisque le gardien brésilien, vraie satisfaction de l’OL en 2024-2025, a été vendu à Leeds United pour 15 millions d’euros. Un départ difficile à digérer pour les supporters, qui ont vu débarquer Dominik Greif en provenance de Majorque pour 4 millions d’euros afin de le remplacer.
Dans l’ombre de Rémy Descamps en début de saison, le gardien slovaque a rapidement convaincu tout le monde lors de ses premiers matchs en affichant un niveau impressionnant. Greif donnait même le sentiment que l’OL avait mis la main sur un gardien au niveau encore supérieur à celui de Lucas Perri. L’enflammade est un peu retombée depuis. Nicolas Puydebois fait partie des observateurs qui restent sur leur faim avec le gardien d’1m97 comme il l’a justifié dans l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’ sur Olympique et Lyonnais.

Puydebois attend plus de Greif

« Greif en difficulté sur toutes ses sorties au sol et aériennes ? Oui, je suis assez d’accord avec ça. C’est dommage pour un gardien de grande taille. On veut des grands gardiens, sauf qu’ils n’ont pas la mobilité de jambes pour avoir une meilleure précision dans leurs déplacements et faire de bonnes sorties aériennes. C’était le propre de Barthez ou Coupet, des gardiens avec un bon gabarit, une bonne vélocité et une bonne motricité pour faire de bonnes sorties aériennes » explique Nicolas Puydebois avant de conclure.
Les grands gardiens ne sortent pas en général (...) Dominik Greif a été fautif
- Nicolas Puydebois
« Les grands gardiens en général ne sortent pas. C’est un vrai problème. Les sorties au sol, c’est plus de la gestion de profondeur et pour le coup, Greif a été fautif sur ce match contre Monaco » a analysé l’ancien gardien de l’OL, spécialiste du poste et qui peine à être convaincu à 100% par Dominik Greif dans la capitale des Gaules. Un avis qui fera sans doute réagir chez les supporters, où l’on est plutôt satisfait de l’apport de Greif depuis le début de la saison même si le Slovaque n’est clairement pas aussi impérial que Lucas Perri dans plusieurs aspects du jeu.
