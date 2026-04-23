6 ans après, l’OL veut croire au miracle

Il y a six ans, l'OL était en demi-finale de la Ligue des Champions. Une dernière apparition remarquée, mais qui commence à dater. La formation de Paulo Fonseca rêve de retrouver l'Europe par la grande porte désormais.

Cela ressemble à une éternité pour l’Olympique Lyonnais . Mais depuis la demi-finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern à Lisbonne pendant le Covid, l’OL n’a plus connu la Ligue des Champions. Une aberration pour un club si dominateur au début des années 2000, mais qui a eu du mal à digérer l’après-septuplé, avec des difficultés économiques et un changement de propriétaire pas loin d’être catastrophique.

L'OL, seul club à recevoir trois fois

Mais grâce à son centre de formation, une reprise en mains sérieuses et quelques bons achats, l’OL a son destin en mains pour finir sur le podium en fin de saison. Il reste quatre matchs, dont trois à la maison, pour aller chercher l’accès direct en Ligue des Champions, synonyme également de jackpot financier. Du côté du Progrès, entre la dynamique retrouvée, la faillite des concurrents, et le fait de jouer trois fois à domicile, l’optimisme est de rigueur.

« Ramener la Ligue des champions à la maison, en fêtant cela le dimanche 17 mai contre Lens, serait une belle façon de célébrer le souvenir d’un autre OL - Lens, celui d’un premier titre de champion en 2002. Une autre époque. Mais il faut déjà commencer par battre Auxerre ce samedi », a rappelé le quotidien régional, pour qui le combat sera aussi à distance avec Lille, qui compte le même nombre de points que l’OL, et la même différence de buts.

Une quasi-égalité qui permet de rappeler que le combat est encore long, surtout que Rennes, l’OM voire Monaco n’ont pas dit leur dernier mot. Seule certitude, et c’est déjà une petite victoire, l’OL a son destin entre ses pieds pour ce sprint final, même si Paulo Fonseca aimerait enfin disposer d’une équipe au complet pour aborder ces derniers matchs de la meilleure façon possible.