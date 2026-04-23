21 ME à régler à Textor, l’OL croit au coup de bluff

Pourquoi Botafogo aurait il fait 3 virements ? Un prêt ? un club de foot est il autorisé a faire des prêts d'argent ? un achat ? quel achat ? bizarre tout ça ou alors un virement sur le compte à john !
City cest les Émirats.. pas les saoudiens
ok j'ai confondu
ha te vla toi on ta pas vu apres psg lyon mdr victoire sans tolisso et avec de l'intensité tout pour prouver que tu es un mito
Bon joueur le Steb , mais il a toujours autant la bougeotte
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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Justiça determina que Lyon pague dívida de R$ 122 milhões ao Botafogo em três dias Valor total das disputas gira em R$ 745 milhões e faz referência a transferências entre os clubes glo.bo/4tr0Ya7