ICONSPORT_265299_0146
John Textor

21 ME à régler à Textor, l’OL croit au coup de bluff

OL23 avr. , 14:30
parEric Bethsy
1
Après la plainte déposée par John Textor, la justice brésilienne a donné raison à Botafogo. L’Olympique Lyonnais devra lui verser un total de 21 millions d’euros. C’est du moins l’information révélée par la presse locale, et dont le club rhodanien attend la confirmation officielle.
L’Olympique Lyonnais n’en a pas fini avec John Textor. Ecarté de la présidence l’été dernier, et totalement effacé de l’organigramme suite à la reprise de sa holding Eagle Bidco par la société Cork Gully, l’Américain continue de plomber le club rhodanien à distance. Celui qui reste aux commandes de Botafogo avait déposé une requête auprès du tribunal de Rio de Janeiro pour obliger l’Olympique Lyonnais à rembourser 21 millions d’euros, soit le montant correspondant à trois virements effectués par Botafogo au pensionnaire de Ligue 1 en mars 2025.
Ce mercredi, la justice brésilienne a donné raison à Botafogo, annonçait Globo, en précisant que l’Olympique Lyonnais dispose d’un délai de 15 jours pour faire appel. Durant cette période, le club dirigé par Michele Kang doit néanmoins verser 30% de la somme demandée. Mais avant de prendre la moindre décision, l’actuel troisième du championnat français va attendre d’en savoir plus. Rappelons qu’à l’heure actuelle, il ne s’agit que d’informations dévoilées par un média, et non d’un verdict officiel.

Lire aussi

La vente de l’OL rend jaloux à l’OMLa vente de l’OL rend jaloux à l’OM
L’OL en vente, l’Arabie Saoudite est sur le coupL’OL en vente, l’Arabie Saoudite est sur le coup
C’est pourquoi Lyon, sollicité par nos confrères d’Olympique-et-lyonnais, affirme qu’il attend de recevoir les documents de cette affaire avant de réagir. « La question est de savoir si cette décision peut s'appliquer ou non en France », ajoute le média rhodanien. En attendant, la direction lyonnaise n’a plus qu’à espérer un revirement de situation en sa faveur. Une dette de 21 millions d’euros, si elle était confirmée, viendrait encore enfoncer le club dont les finances sont déjà dans le rouge au moment où son équipe tente de limiter les dégâts avec une possible qualification pour la Ligue des Champions.
Articles Recommandés
Manzambi ICONSPORT_274667_0036
PSG

A cause du Mondial, le PSG doit payer un prix record

ICONSPORT_260409_0201
OL

L’OL vient de vendre un joueur plus fort que Yamal

Nasser Al Khelaifi ICONSPORT_350033_0004
PSG

Le PSG et le Barça en guerre pour une pépite malienne

Medina ICONSPORT_361265_0213
OM

Ce joueur de l'OM dégoûté par la décision de Benatia et Longoria

Fil Info

23 avr. , 16:30
A cause du Mondial, le PSG doit payer un prix record
23 avr. , 16:00
L’OL vient de vendre un joueur plus fort que Yamal
23 avr. , 15:30
Le PSG et le Barça en guerre pour une pépite malienne
23 avr. , 15:00
Ce joueur de l'OM dégoûté par la décision de Benatia et Longoria
23 avr. , 14:00
Le PSG se lance pour une révélation à 80 ME
23 avr. , 13:57
Le Barça perd Lamine Yamal, l’Espagne soulagée
23 avr. , 13:30
Convoité par Nantes, un entraîneur gifle Kita
23 avr. , 13:00
Signature actée, le Real fait taire son public
23 avr. , 12:40
Rennes répond à François Pinault

Derniers commentaires

21 ME à régler à Textor, l’OL croit au coup de bluff

Pourquoi Botafogo aurait il fait 3 virements ? Un prêt ? un club de foot est il autorisé a faire des prêts d'argent ? un achat ? quel achat ? bizarre tout ça ou alors un virement sur le compte à john !

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

City cest les Émirats.. pas les saoudiens

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

ok j'ai confondu

Monaco et le PSG ciblent Lepaul, son vrai prix dévoilé

ha te vla toi on ta pas vu apres psg lyon mdr victoire sans tolisso et avec de l'intensité tout pour prouver que tu es un mito

Monaco et le PSG ciblent Lepaul, son vrai prix dévoilé

Bon joueur le Steb , mais il a toujours autant la bougeotte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading