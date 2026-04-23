21 ME à régler à Textor, l’OL croit au coup de bluff

Après la plainte déposée par John Textor, la justice brésilienne a donné raison à Botafogo. L’Olympique Lyonnais devra lui verser un total de 21 millions d’euros. C’est du moins l’information révélée par la presse locale, et dont le club rhodanien attend la confirmation officielle.

L’Olympique Lyonnais n’en a pas fini avec John Textor. Ecarté de la présidence l’été dernier, et totalement effacé de l’organigramme suite à la reprise de sa holding Eagle Bidco par la société Cork Gully, l’Américain continue de plomber le club rhodanien à distance. Celui qui reste aux commandes de Botafogo avait déposé une requête auprès du tribunal de Rio de Janeiro pour obliger l’Olympique Lyonnais à rembourser 21 millions d’euros, soit le montant correspondant à trois virements effectués par Botafogo au pensionnaire de Ligue 1 en mars 2025.

Ce mercredi, la justice brésilienne a donné raison à Botafogo, annonçait Globo, en précisant que l’Olympique Lyonnais dispose d’un délai de 15 jours pour faire appel. Durant cette période, le club dirigé par Michele Kang doit néanmoins verser 30% de la somme demandée. Mais avant de prendre la moindre décision, l’actuel troisième du championnat français va attendre d’en savoir plus. Rappelons qu’à l’heure actuelle, il ne s’agit que d’informations dévoilées par un média, et non d’un verdict officiel.

C’est pourquoi Lyon, sollicité par nos confrères d’Olympique-et-lyonnais, affirme qu’il attend de recevoir les documents de cette affaire avant de réagir. « La question est de savoir si cette décision peut s'appliquer ou non en France », ajoute le média rhodanien. En attendant, la direction lyonnaise n’a plus qu’à espérer un revirement de situation en sa faveur. Une dette de 21 millions d’euros, si elle était confirmée, viendrait encore enfoncer le club dont les finances sont déjà dans le rouge au moment où son équipe tente de limiter les dégâts avec une possible qualification pour la Ligue des Champions.