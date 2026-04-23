OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Face au PSG, Endrick a redonné le sourire au peuple lyonnais. Les Parisiens ont moins apprécié les facéties du Brésilien et notamment une danse controversée. Un célèbre lyonnais craint le retour de bâton pour l'OL après cet incident.

La danse d'Endrick va t-elle plomber l'OL ?

Le jeune joueur a effectué une célébration longue et travaillée, se plaçant parfaitement en face de la tribune parisienne. Hakimi avait directement recadré Endrick sur la pelouse à cause de ses gestes. La plupart des supporters lyonnais ont pris la défense de leur joueur, accusant le latéral parisien d'hypocrisie puisqu'il avait fait de même au Groupama Stadium. Une voix discordante s'est toutefois faite entendre dans les rangs rhodaniens et non des moindres avec Barth Ruzza.

L'ancien animateur d'OL TV n'a pas apprécié ce moment et surtout le fait que le compte officiel du club surfe dessus. Il estime que cela va dégrader l'image des Gones en France. « C’est exactement, précisément, le genre de truc qui nous plombe auprès des arbitres et des adversaires ! Et pire, c’est que dès que ça tourne mal, ça ressort… et là, niveau com, nous sommes prétentieux et amateur. C'est long une saison, surtout vers la fin... Forza l'OL », a t-il lâché sur le réseau social X. Endrick devra sans doute choisir une célébration plus humble et plus discrète pour éviter de nouvelles polémiques à l'avenir.