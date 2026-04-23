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Afonso Moreira et Endrick

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

OL23 avr. , 10:00
parMehdi Lunay
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Face au PSG, Endrick a redonné le sourire au peuple lyonnais. Les Parisiens ont moins apprécié les facéties du Brésilien et notamment une danse controversée. Un célèbre lyonnais craint le retour de bâton pour l'OL après cet incident.
Critiqué voire méprisé après de nombreuses semaines sans but en Ligue 1, Endrick s'est rappelé au bon souvenir de tous au meilleur moment possible. Auteur d'un but et d'une passe décisive au Parc, le Brésilien a aidé l'Olympique Lyonnais à vaincre le PSG dimanche soir. L'attaquant prêté par le Real Madrid s'est montré très actif sur le terrain. Un peu trop pour les Parisiens, Achraf Hakimi en tête. Les courses d'Endrick n'ont pas gêné le Marocain, au contraire de sa danse de célébration sur le premier but rhodanien.

La danse d'Endrick va t-elle plomber l'OL ?

Le jeune joueur a effectué une célébration longue et travaillée, se plaçant parfaitement en face de la tribune parisienne. Hakimi avait directement recadré Endrick sur la pelouse à cause de ses gestes. La plupart des supporters lyonnais ont pris la défense de leur joueur, accusant le latéral parisien d'hypocrisie puisqu'il avait fait de même au Groupama Stadium. Une voix discordante s'est toutefois faite entendre dans les rangs rhodaniens et non des moindres avec Barth Ruzza.
L'ancien animateur d'OL TV n'a pas apprécié ce moment et surtout le fait que le compte officiel du club surfe dessus. Il estime que cela va dégrader l'image des Gones en France. « C’est exactement, précisément, le genre de truc qui nous plombe auprès des arbitres et des adversaires ! Et pire, c’est que dès que ça tourne mal, ça ressort… et là, niveau com, nous sommes prétentieux et amateur. C'est long une saison, surtout vers la fin... Forza l'OL », a t-il lâché sur le réseau social X. Endrick devra sans doute choisir une célébration plus humble et plus discrète pour éviter de nouvelles polémiques à l'avenir.
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Derniers commentaires

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Je trouve cela hors de proportions. Le gone marque à Paris, et danse de joie . Où est le problème? Combien de joueurs en France et ailleurs font ça tous les weekends....les derives de la culture du buzz.

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Mon dieu , je suis horrifié , il a osé danser après avoir marqué un but ! il faut rétablir la peine de mort ils ne savent pas ces gamins qu'il ne faut pas danser, faire chut ! , ou se boucher les oreilles ? que l'on en parlera plus que s'ils cassent une jambe à un autre joueur et même plus que des mauvaises décisions d'un arbitre , des cartons rouges immaginaires

Paris prépare une offre en or pour Mason Greenwood !

Mouarf !

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Je trouve ça plutôt étonnant étant donné que nous étions en multi propriété. L'argent devait appartenir au groupe et circuler entre les clubs, nan ? donc pourquoi d'un coup on nous sort des dettes ? A ce compte la pourquoi ne pas porter plainte auprès de la justice française au titre des 3 joueurs qu'on a payé deux fois et qui n'ont jamais jouer chez nous ?!? D’ailleurs il n'y avait visiblement pas de délégation lyonnaise au procès, qui a duré une semaine juste après le déport de plainte. Ça pue l'embrouille cette histoire.

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

t'es courageux, toi, de parler un un tel demeuré...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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