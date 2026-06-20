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OL : Openda inclus dans un échange délirant

OL20 juin , 19:40
parCorentin Facy
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Intéressé par Loïs Openda, l’OL pourrait inclure Abner dans un éventuel échange avec la Juventus Turin selon la presse italienne.
A la recherche d’un avant-centre pour la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais aime beaucoup les attaquants de la Juventus Turin. Ce n’est plus un secret, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca se sont renseignés sur la situation de Jonathan David. L’ancien Lillois n’est pas le seul buteur des Bianconeri qui plaît à l’OL. Comme indiqué plus tôt, le 4e de Ligue 1 lors de la saison 2025-2026 a également des vues sur Loïs Openda.
A l’instar de Jonathan David, l’international belge passé par le RC Lens et le RB Leipzig a du mal à s’imposer dans un club aussi exigeant que la Juventus Turin. Un départ n’est pas à exclure et l’Olympique Lyonnais a pris des renseignements. D’après les échos du site spécialisé Bianconeranews, l’OL n’aura pas les moyens de payer un transfert sec du buteur belge. C’est la raison pour laquelle Matthieu Louis-Jean a soumis à ses homologues italiens l’idée d’un potentiel échange.

Abner impliqué dans le deal Openda ?

En balance avec Nicolas Tagliafico tout au long de la saison, Abner est évoqué pour faire la route en direction de la Juventus Turin. Contre toute attente, le latéral gauche de 26 ans plaît au club transalpin, séduit par son profil offensif, sa patte gauche soyeuse et sa capacité à dépanner à plusieurs postes et notamment au milieu de terrain. L’OL estime Abner à 15 millions d’euros selon le site italien, un prix qui semble très élevé pour le Brésilien malgré un contrat qui court jusqu'en 2029.

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Du côté des dirigeants lyonnais, on espère pouvoir convaincre la Juventus Turin de drastiquement baisser le prix de Loïs Openda, estimé entre 35 et 40 millions d’euros, si Abner est dans la balance. Le latéral brésilien passé par le Betis Séville serait évidemment favorable à l’idée d’un tel transfert. Reste à voir si tout le monde parviendra à se mettre d’accord pour boucler, si cela venait à se concrétiser, le transfert le plus improbable de ces dernières années.
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