« Je ne dirais pas qu’il est excellent », l’OL est prévenu pour Endrick

L'impatience se fait sentir à l'OL avant les débuts d'Endrick. Toutes les informations sont bonnes à prendre sur le niveau réel du Brésilien, même s'il n'y a pas que des compliments.

L’Olympique Lyonnais a hâte de voir sa nouvelle recrue à l’oeuvre. Une attente qui dure depuis désormais deux semaines, puisque la signature du Brésilien en provenance du Real Madrid est même intervenue avant la trêve. Non qualifié pour le match face à Monaco, l’attaquant s’apprête à évoluer contre Lille ce dimanche pour ses premiers pas sous les couleurs lyonnaises. Très peu utilisé cette saison avec le Real Madrid, Endrick n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer.

Endrick, les supporters de l'OL en attendant beaucoup

Les supporters de l’OL ne sont pas abreuvés d’images de ses performances de cette saison. Pour en savoir un peu plus sur l’ancien de Palmeiras, Ouest-France est allé demander à Carlos Forjanes, qui suit la Casa Blanca pour le journal AS. Si le journaliste a beaucoup de bien à dire sur Endrick et ses capacités physiques, il avoue que ce n’est pas non plus un virtuose technique pour un numéro 9. Mais son sens du but et sa qualité de frappe devraient faire beaucoup de bien à un OL qui se cherche désespérément un buteur.

Il a des jambes de taureau - Carlos Forjane, journaliste pour AS spécialisé sur le Real Madrid

« Il a des jambes de taureau. Quand il a de la place face à lui, c’est un rhinocéros, il est très, très puissant, ne s’effondre pas, veut générer de l’impact. Il a un tir sec, très intéressant. Techniquement, il est remarquable, mais je ne dirais pas qu’il est excellent », a nuancé Carlos Forjanes, pour qui le jeu en remise et la finesse technique ne sont pas forcément les forces d’Endrick.

L’OL, qui vient de faire six mois avec Martin Satriano en pointe, ne sera pas trop exigeant sur ce point précis. En revanche, dans la finition, les Lyonnais, qui manquent de présence devant le but sur certains matchs fermés, misent beaucoup sur le Brésilien pour faire basculer l'équipe de Paulo Fonseca vers une très belle deuxième partie de saison.