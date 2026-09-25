Vente du FC Nantes, Kita dégouté depuis sept ans

Plus ouvert que jamais à l'idée de vendre le FC Nantes, Waldemar Kita avoue qu'il y a un élément qui a déclenché cette décision. Et cela ne date pas d'hier.

En négociations, pour le moment pas vraiment avancées avec d’éventuels repreneurs, Waldemar Kita semble avoir fait un grand pas vers la vente du FC Nantes. Pour la première fois, le président des Canaris reconnait qu’il est ouvert à une cession de ses parts si le bon prix est mis. Un vrai changement par rapport au passé, où il a refusé des approches et même des offres selon certains candidats intéressés. Mais cela fait pourtant quelques années que le dirigeant polonais semble avoir perdu la motivation pour le projet nantais, et il en dit plus sur l’élément déclencheur de ce désamour dans les colonnes de Presse-Océan.

Le Yellow Park, le rêve envolé de Kita

La décision de la Mairie de ne pas soutenir son projet de nouveau stade avec centre d’entrainement afin de faire entrer le FC Nantes dans l’ère moderne, lui a vraiment sapé le moral. On était alors en février 2019. « Je l’ai répété à la soirée des partenaires, il y a un virage que l’on n’a pas pris, à savoir le YellowPark (40 000 places, toit rétractable…) et le centre de formation. On avait un projet magnifique - j’ai dépensé des millions - et on nous a fermé les portes. À l’arrivée, zéro ! La mairie aurait gagné 20 millions sur la vente de terrains. Aucune Métropole n’a gagné autant d’argent de cette façon. Sans bon outil, vous ne pouvez pas bien travailler. Quand je vois ce que certains clubs, comme Paris, font… Ce virage, non pris, m’a beaucoup perturbé. Avec, derrière, moins d’implication, de manière involontaire. Si quelqu’un arrive, si jamais ça se produit, il apportera peut-être une vision différente, une nouvelle dynamique », a reconnu Waldemar Kita, qui en veut énormément à la mairie de Nantes de ne pas avoir appuyé son projet.