Kita négocie la vente du FC Nantes avec un Portugais

Mais un sacré joueur !!!! La grinta a la verratti !!!! Pedri olmo c est impossible lui oui et il sera revanchard !!! Pour moi un grand OUI meme si mon choix numéro 1 etait bouaddi.
Doué a encore un long chemin à parcourir.En ce debut de saison il est inexistant. Il a connu une belle periode mais il stagne
Safonov pour l'instant performe mais personne n'est inamovible
Pas d'interet, trop souvent blessé
explique le donc à ton Mboulard :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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VENTE FCN : KITA RÉCLAMERAIT 95 MILLIONS Info Télénantes : le #FCNantes serait entré en négociations avec des investisseurs étrangers représentés par l’intermédiaire Paulo Tavares. Une proposition entre 30 et 40 M€ serait sur la table. W. Kita en réclamerait 95 millions.