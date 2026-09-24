Kita négocie la vente du FC Nantes avec un Portugais

Kita négocie la vente du FC Nantes avec un Portugais

FC Nantes24 sept. , 19:30
parGuillaume Conte
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La vente du FC Nantes est entrée officiellement dans une phase de négociations. Un représentant portugais pour des investisseurs étrangers essaye de tirer le prix du club de Waldemar Kita vers le bas.
Pensionnaire de Ligue 2 désormais, le FC Nantes reste un monument du football français dirigé par Waldemar Kita depuis 20 ans. L’homme d’affaire polonais est toutefois en train de jeter l’éponge, lassé par les mauvais résultats, le manque d’argent dans le football français, et les critiques qui s’abattent sur sa gestion depuis des années.

Entre 40 et 95 ME, il y a un sacré écart

Malgré les rumeurs des dernières années, c’est bien la première fois que le clan Kita est ouvert à une vente du club. Alors que des spécialistes économiques estiment le prix des Canaris entre 30 et 50 millions d’euros, en raison du peu d’actifs et de joueurs à forte valeur marchande, le propriétaire du FCN en demande 95 millions d’euros. C’est l’information révélée par Tele Nantes ce jeudi soir, au moment où une première offre a été effectuée pour le rachat du club.
« Une offre entre 30 et 40 millions d’euros est sur la table de la part d’investisseurs étrangers. Problème, Waldemar Kita en demanderait plus du double », a fait savoir le média de Loire-Atlantique, qui confirme que des négociations sont bien officiellement en cours puisqu'une lettre d'intention a été signée. C’est Paulo Tavares, un intermédiaire portugais de plusieurs investisseurs étrangers, qui s’occupe de gérer les négociations avec Waldemar Kita. Le Portugais a déjà tenté sa chance dans plusieurs projets ces dernières années, dans les tentatives de rachat de Saint-Etienne et de Valenciennes, sans succès.
Les discussions se poursuivent et malgré l’écart entre les demandes des deux parties, l’idée de voir un accord pour la vente du club reste une possibilité jugée comme sérieuse par les deux camps. Chacun va devoir faire des gros efforts, mais étant donnée la volonté de Waldemar Kita de vendre un club où il semble avoir fait son temps, il n’est pas impossible de voir le FC Nantes changer de mains dans les prochains mois.
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