La réaction de Manchester City, coupable de 114 infractions

La réaction de Manchester City, coupable de 114 infractions

Premier League25 sept. , 18:05
parGael Anger
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Manchester City a bien entendu été mis au courant du jugement à son encontre dans l'affaire du non respect des obligations financières, mais le club se veut pour le moment très prudent.
Dans la foulée de la divulgation de la fin de l’enquête de la fédération anglaise sur les agissements financiers de Manchester City, les dirigeants du club anglais ont réagi par le biais d’informations transmises aux médias britanniques. Pour le moment, le discours se veut très mesuré, sachant que les Sky Blues risquent très gros.
« La procédure de la Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants qui doivent encore être finalisés, et elle reste soumise à une stricte obligation de confidentialité. Dans ce contexte, la position de Manchester City FC reste conforme à celle exprimée par le Club dans son communiqué de février 2023. Depuis huit ans, le Club respecte scrupuleusement la procédure, partant du principe que le conseil d’administration et la direction de la Premier League agiraient en tant qu’autorité de régulation indépendante, impartiale et équitable, à l’abri de toute influence partisane », a lancé Manchester City, qui ne veut prendre aucun risque tant que l’annonce n’a pas été officialisée.
En tout cas, les clubs anglais ont été mis au courant par la Fédération Anglaise de la décision finale, même si personne n’a publié le jugement, car il manque les sanctions finales à l’encontre de Manchester City.

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