La réaction de Manchester City, coupable de 114 infractions

Je souhaite que tous nos bleus brillent leur gueguerre on s’en fou !!
Cela ne risque pas d'être pire que ceux qui arbitrent la Ligue 1 actuellement.
Ou pas ! A voir s'il est meilleur devant que sur le côté, en EDF s'entend ! Voir aussi si Mbappe ne va pas trop repiquer dans l'axe et ainsi marcher sur les pieds de Dembelé. Réponse ce soir
C'est encore pire trou de balle, il pense à notre place carrément.
Greenwood déjà c'est un viol donc plus grave, ensuite on est où ? Ici, et c'est scandaleux, voilà tu veux prouver quoi du coup ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
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|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
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|3
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|3
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|1
|8
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|5
|3
|1
|1
|8
|9
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|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
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|1
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|6
|5
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|3
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|1
|0
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|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
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