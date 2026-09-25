Zidane en dictateur, les Bleus tombent de haut

Pour son premier rassemblement aux commandes des Bleus, Zinédine Zidane tient à imposer ses propres règles. Le sélectionneur de l’équipe de France n’hésite pas à isoler ses joueurs à Clairefontaine afin de mieux préparer les matchs à venir.

Ce n’est qu’un simple rendez-vous de Ligue des Nations, mais le déplacement de l’équipe de France en Turquie suscite énormément d’attentes. Les supporters et observateurs des Bleus sont impatients de voir les débuts de Zinédine Zidane ce vendredi soir. Depuis l'entame du rassemblement lundi, le nouveau sélectionneur n’a disposé que de quelques séances d’entraînement. Ce n’est évidemment pas suffisant pour mettre ses idées en place mais les choix du technicien et les intentions de jeu seront analysés.

Il faut effectivement s’attendre à du changement dans la mesure où Zinédine Zidane prend le temps d’imposer sa patte. Ces derniers jours, le successeur de Didier Deschamps s’est démarqué à travers plusieurs détails. Sans parler de sa manière d’annoncer sa liste vendredi dernier, ou de son refus de laisser des joueurs en tribune, Zinédine Zidane impose des règles pour la vie du groupe. On a par exemple constaté que les journalistes n’étaient plus les bienvenus à l’arrivée des joueurs à Clairefontaine. Pour assister au traditionnel défilé de la bande à Jules Koundé, il faut passer par les images de la Fédération Française de Football.

Zidane vire tout le monde

Autre changement exigé, les internationaux tricolores ne sont plus autorisés à accueillir leurs coiffeurs et barbiers au centre d’entraînement, révèle le journal L’Equipe. S’ils le souhaitent, les Bleus devront soigner leur apparence avant le début du rassemblement. C’est encore une preuve que Zinédine Zidane veut sanctuariser Clairefontaine. Le sélectionneur français, qui a organisé la séance d’entraînement de mercredi à huis clos, tient à protéger l’intimité de ses joueurs. Reste à savoir comment le vestiaire s’adaptera à ces nouvelles règles.