Le PSG regrette déjà Barcola

Jamais titularisé depuis son arrivée cet été, Mika Godts n’a pas encore les faveurs de Luis Enrique. L’ailier du Paris Saint-Germain déçoit lors de ses apparitions et peine à faire oublier son prédécesseur Bradley Barcola, parti du côté de Liverpool.

Erreurs de casting ou simple temps d’adaptation ? Après quelques semaines de compétition, force est de constater que des recrues du Paris Saint-Germain ne répondent pas aux attentes. Hormis Ferran Torres, qui empile les buts à chaque opportunité offerte, les nouveaux venus ont du mal à se mettre au niveau attendu. Maghnes Akliouche a certes la confiance de Luis Enrique avec un temps de jeu important. Mais ses performances timides ne suffisent pas pour bousculer la hiérarchie.

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C’est encore pire en ce qui concerne Lucas Digne, pointé du doigt en interne pour son manque d’implication. Rien à voir avec les reproches adressés à l'international belge Mika Godts (21 ans) qui, malgré sa bonne volonté, enchaîne les apparitions décevantes. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n’a jamais convaincu lors de ses six matchs avec le Paris Saint-Germain, tous disputés en tant que simple remplaçant, avec une seule passe décisive à la clé. Preuve que le Belge n’a pas encore les faveurs de Luis Enrique.

L’entraîneur lui parisien lui préfère largement Désiré Doué et surtout Khvicha Kvaratskhelia, loin d’être bousculé par celui qui devait le concurrencer afin d’éviter tout relâchement. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain sera patient avec sa recrue à 55 millions d’euros (bonus compris). Le passage de l’Eredivisie au club double champion d’Europe peut s’avérer difficile. Il n’empêche que les décideurs franciliens ont de quoi s’interroger. Après l’échec pour Yan Diomandé, qui avait privilégié le Real Madrid, le club de la capitale a tenté un pari pour le moment perdant, et qui incite forcément à regretter le départ de Bradley Barcola à Liverpool.