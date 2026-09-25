Manchester City jugé coupable, les titres des 2012 et 2014 retirés ?

Manchester City jugé coupable, les titres des 2012 et 2014 retirés ?

Premier League25 sept. , 17:00
parGuillaume Conte
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Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions financières dans une procédure qui dure depuis huit ans. Les Sky Blues risquent une grosse déduction de points et la perte de deux titres majeurs.
Depuis huit ans, Manchester City est soupçonné d’avoir triché avec les règles du financement des clubs, et risque une sanction qui peut bouleverser le paysage du football anglais. En effet, les Sky Blues étaient accusés d’avoir enfreint à 115 reprises les règles du fair-play financier. Depuis, d’interminables échanges ont eu lieu entre le panel indépendant chargé d’enquêter et le club de Manchester, pour faire la lumière sur des faits qui se sont produits entre 2009 et 2018.
Mais selon les révélations de David Ornstein et le média spécialisé The Athletic, le verdict est tombé et il est sans ambiguïté possible : Manchester City a été condamné pour 114 des 115 infractions soupçonnées. La sanction finale n’a pas été communiquée mais Manchester City a déjà prévu de faire appel de toutes les décisions contraires à son intérêt.

Vers un retrait de points pour City ?

Les soupçons portent sur de nombreux malversations financières afin de faire croire aux instances anglaises et européennes que le club était proche de l’équilibre économique, alors que des écritures incomplètes, inexactes, trompeuses ou détournées empêchaient de voir le vrai déficit de Manchester City pendant cette période. Une façon dissimulée d’échapper aux sanctions, comme l’interdiction de recruter, grâce à des informations financières fausses.
La sanction contre Manchester City serait toujours en délibération. Mais pour des faits bien moins graves et moins nombreux, plusieurs clubs anglais ont écopé de pénalités de points parfois très lourdes. Everton, Leicester et Nottingham ont perdu des points (-8, -6 et -4 respectivement) tandis que Chelsea avait été interdit de recruter pendant un an.
Surtout, cette sanction ouvrirait la porte à des procédures rétrospectives, les équipes ayant terminé deuxièmes derrière Manchester City pouvant très bien réclamer le titre de champion d’Angleterre à la place des Citizens par exemple. Selon The Athletic, voir Manchester City être déchu de ses titres entre 2009 et 2018, soit les deux acquis en 2012 et 2014.
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