L'OM abandonne Jeffrey De Lange

Difficile début de saison pour l'OM dans bien des secteurs. Mais la défense n'aide vraiment pas son gardien de but Jeffrey De Lange à briller.

Dans son effectif très réduit cet été, l’Olympique de Marseille ne présente qu’un seul gardien avec une expérience en professionnel. Il vaut mieux que Jeffrey De Lange, qui était la doublure de Geronimo Rulli la saison passée, ne se blesse pas. En attendant, le portier néerlandais est très sollicité, et ne convainc pas vraiment les supporters. A l’image des buts concédés contre Besiktas ou le PSG, le gardien de 28 ans ne réalise pas vraiment d’exploits, et peine à se montrer décisif. Dès le match contre Monaco, il avait reconnu avoir peut-être fait quelques erreurs coûteuses, et promettait de prendre des meilleures décisions. Cela n'a pas sauté aux yeux.

L'OM concède le plus de tirs cadrés en Ligue 1

Il faut dire qu’il n’est pas forcément aidé par sa défense. En effet, en Ligue 1 , l’OM est tout simplement l’équipe qui concède le plus de tirs cadrés. Comme le SCO d’Angers, les défenseurs marseillais ont laissé leurs adversaires tirer dans le cadre à 31 reprises cette saison, ce qui est assez énorme. Cela a débouché sur 8 buts encaissés. Une preuve que De Lange ne chôme pas cette saison, même si son pourcentage d’arrêt de 74 % ne le met pas dans les hautes sphères de la Ligue 1. Pour comparer avec Angers par exemple, où Anthony Lopes a aussi concédé 31 tirs cadrés, cela n’a débouché que sur 5 buts encaissés, avec 84 % de tirs arrêtés.

La comparaison fait mal, mais les statistiques démontrent que Bruno Genesio va bien devoir rapidement trouver une défense qui se fait moins souvent éliminer, et empêche un peu plus souvent les attaquants adverses de trouver la mire.

Quand à Jeffrey De Lange, il n’a pour le moment aucune concurrence, avec des gardiens comme Théo Vermot et Jelle Van Neck qui n’ont pour le moment aucune chance de jouer.