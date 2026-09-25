Dembélé va fermer des bouches, il jubile d'avance

Dembélé va fermer des bouches, il jubile d'avance

PSG25 sept. , 16:30
parClaude Dautel
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Ousmane Dembélé n'a jamais été réellement un joueur qui a tiré la couverture à lui, même si son Ballon d'Or 2025 l'a mis au premier rang de la scène mondiale. Pour son premier match sous les ordres de Zinedine Zidane, le joueur du PSG va faire passer un message.
Ousmane Dembélé est pris, bien malgré lui, dans toute l'embrouille avec Kylian Mbappé liée au Ballon d'Or 2026. Et pourtant, il ne s'est pas lancé dans une campagne médiatique intense pour faire valoir le fait qu'il a encore gagné la Ligue des champions, et n'a pas démérité avec l'équipe de France. Au moment où les Bleus entrent dans une nouvelle ère, après les 14 ans de présence de Didier Deschamps, Ousmane Dembélé bénéficie de toute la confiance de Zinedine Zidane, qui en a fait un de ses vice-capitaines. Probablement titulaire ce vendredi soir face à la Turquie, l'attaquant du Paris Saint-Germain va avoir l'occasion de montrer ce qu'il vaut. Journaliste d'Ici Paris Ile-de-France, Romain Beddouk est convaincu que Dembélé va montrer à Zizou qu'il peut compter sur lui.

Dembélé a réussi une belle année 2026

Agacé qu'Ousmane Dembélé soit souvent mis dans l'ombre chez les Bleus, notre confrère pense que l'heure est venue pour le joueur parisien de confirmer qu'il est bien une star. « Dembélé est énormément critiqué en équipe de France, parfois à tort d'ailleurs parce que son année 2026 en Bleu, elle est vraiment bonne. Il a été bon en mars face aux Pays-Bas, il a été le troisième joueur le plus décisif de la Coupe du monde derrière Messi et Mbappé, c'est quand même pas mal. Et pourtant, on le voit toujours comme le joueur qu'il a été, je le nie pas, un joueur dont les prestations avec le maillot bleu étaient souvent fades, mais un joueur qu'il n'est plus aujourd'hui et certainement pas sur l'année 2026.
En plus, en tant que joueur expérimenté, il fait partie des vice-capitaines de cette équipe. Donc j'ai hâte de le voir contre la Turquie, de voir son leadership et surtout son influence dans le jeu pour que l'équipe de France entame au mieux cette nouvelle ère », explique Romain Beddouk, qui sera donc attentif à la prestation de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

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