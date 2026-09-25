Espoirs : La France accrochée en Islande

En tête de son groupe éliminatoire, la France a subi un coup d’arrêt avec un match nul 1-1 en Islande ce vendredi en fin d'après-midi. Cela malgré l’ouverture de Mathys Tel en première période. Les joueurs de Gérald Baticle sont en tête et gardent trois points d’avance sur la Suisse, à trois journées de la fin. Seul le premier est assuré de participer à l'Euro 2027.