Le FC Nantes a enfin un mental de Ligue 2

Le FC Nantes a enfin un mental de Ligue 2

FC Nantes20 sept. , 15:30
parGuillaume Conte
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Le FC Nantes, englué également dans des rumeurs de vente du club, retrouve un peu le sourire après sa victoire arrachée à Boulogne pour quitter la zone rouge de Ligue 2.
Relégable en ce début de saison, le FC Nantes se sort enfin de la zone rouge à la faveur de sa victoire à la dernière seconde à Boulogne. Un vrai soulagement pour le nouvel entraineur Grégory Poirier, qui espère désormais enclencher une dynamique positive. Même si c’est encore très balbutiant dans le jeu, les Canaris remontent au classement et vont pouvoir travailler dans la sérénité pour la trêve automnale. Pour l’ancien entraineur du Red Star, l’état d’esprit est là, et c’est l’essentiel pour démarrer sur de bonnes bases.
« C’est ce qu’on veut montrer sur le terrain. On a joué aussi avec de l’orgueil et de l’amour-propre. C’est ce que j’avais demandé à la causerie. On avait plus préparé en amont cette approche mentale. Donc, je savais que mes joueurs étaient prêts. Maintenant, il faut toujours le montrer sur le terrain. Mais aussi, quand vous voyez les attitudes, notamment des joueurs qui sont sur le banc, c’est pour ça que ça fait beaucoup de bien et ça fait plaisir », a livré le nouvel entraineur du FC Nantes, qui sait qu’avec la 15e place actuelle en Ligue 2, le chemin vers une place plus conforme aux attentes est encore très long.
Cette remontée passera aussi par des performances contre les gros bras, avec la réception du Stade de Reims pour la reprise le samedi 10 octobre. Le club champenois vise la remontée directe et se classe troisième après 7 matchs.
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