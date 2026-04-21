ICONSPORT_364679_0226

« Style latin, 73 ans », la drôle de défense du FC Nantes

FC Nantes21 avr. , 22:30
parGuillaume Conte
2
Le FC Nantes n'a toujours pas digéré la décision de dimanche dernier contre Brest, et les conséquences qui en ont découlé ce mardi.
Les décisions sont tombées après le match nul du FC Nantes face à Brest (1-1), de dimanche. Un partage des points cruel pour les Canaris, qui menaient au score avant un carton rouge pour Dehmaine Tabibou qui a beaucoup fait parler. Si les arbitres ont reconnu leur erreur dans cette décision changée de manière surprenante après la sollicitation de la VAR, ils ont tout de même sanctionné sévèrement Vahid Halilhodzic, qui s’est emporté auprès du quatrième arbitre de manière très vindicative. Si la frustration peut être comprise, le technicien bosnien est allé trop loin et ne pouvait que prendre plusieurs matchs de suspension.

Le FC Nantes réfléchit à faire appel

Une fois la décision prononcée ce mardi, Waldemar Kita a pris la parole et a tenté de défendre son entraineur comme il a pu, assurant que malgré son grand énervement, Vahid Halilhodzic n’allait pas non plus en venir en mains avec l’officiel car il était tout simplement trop âgé pour cela.

Lire aussi

Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompéeNantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée
Nantes-Brest rejoué ? Le message de Kita à Pascal Praud en plein directNantes-Brest rejoué ? Le message de Kita à Pascal Praud en plein direct
« On lui donne quatre matches parce qu'il a touché l'arbitre ? Est-ce que vous pensez qu'il allait se battre avec l'arbitre, à 73 ans ? Cette façon de toucher, c'est plutôt un style latin. Quand on discute avec quelqu'un, on le touche par le bras, par la main, il n'y a pas de problème. C'est vraiment disproportionné. Sincèrement, je suis révolté, choqué. Il faut comprendre aussi qu'un coach qui travaille toute la semaine et qui voit ça, il est dépité. C'est catastrophique. Catastrophique pour lui, catastrophique pour tout le monde », a balancé le président polonais du FC Nantes, pour qui cette sanction de quatre matchs est totalement disproportionnée.
Il a d’ailleurs annoncé sa volonté de faire appel, même si cela ne garantit pas que l’entraineur des Canaris reviendra plus rapidement sur le banc de touche d’ici la fin de la saison.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364821_0064
Liga

Mbappé et Vinicius relancent le Real Madrid

ICONSPORT_364293_0026
PSG

Luis Enrique a prolongé au PSG jusqu’en 2030

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des demi-finales

ICONSPORT_364815_0123
Coupe de France

CdF : Lens pulvérise Toulouse et file en finale

Fil Info

21 avr. , 23:41
Mbappé et Vinicius relancent le Real Madrid
21 avr. , 23:30
Luis Enrique a prolongé au PSG jusqu’en 2030
21 avr. , 23:10
CdF : Programme TV et résultats des demi-finales
21 avr. , 23:07
CdF : Lens pulvérise Toulouse et file en finale
21 avr. , 23:00
Ita : L'Inter en finale de la Coupe après un match fou
21 avr. , 22:57
Leicester relégué en D3 anglaise
21 avr. , 22:56
PL : Giflé à Brighton, Chelsea continue sa chute
21 avr. , 22:00
Il refuse le PSG pour signer à la Lazio, il assume à 100 %
21 avr. , 21:30
L’OM aura une VAR spéciale face à Nice

Derniers commentaires

Luis Enrique a prolongé au PSG jusqu’en 2030

Trois saisons, trois 1/2 de LDC dont 1 victoire et encore en course pour le doublé... AVE LUIS ENRIQUE !

CdF : Lens pulvérise Toulouse et file en finale

Un doublé pour Lens serait vraiment sympa pour eux👍

« Style latin, 73 ans », la drôle de défense du FC Nantes

certains s'arrêtent sur un coup de boule et d'autres après avoir touché le coude d'un arbitre

« Style latin, 73 ans », la drôle de défense du FC Nantes

Ce sont las mafieux de la Var, qu'il faut aller toucher👊

Lens - Toulouse : les compos (21h10 sur France 2 et beIN 1)

Lens peut faire un doublé👍 coupe, championnat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading