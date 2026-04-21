« Style latin, 73 ans », la drôle de défense du FC Nantes

Le FC Nantes n'a toujours pas digéré la décision de dimanche dernier contre Brest, et les conséquences qui en ont découlé ce mardi.

Les décisions sont tombées après le match nul du FC Nantes face à Brest (1-1), de dimanche. Un partage des points cruel pour les Canaris, qui menaient au score avant un carton rouge pour Dehmaine Tabibou qui a beaucoup fait parler. Si les arbitres ont reconnu leur erreur dans cette décision changée de manière surprenante après la sollicitation de la VAR, ils ont tout de même sanctionné sévèrement Vahid Halilhodzic, qui s’est emporté auprès du quatrième arbitre de manière très vindicative. Si la frustration peut être comprise, le technicien bosnien est allé trop loin et ne pouvait que prendre plusieurs matchs de suspension.

Le FC Nantes réfléchit à faire appel

Une fois la décision prononcée ce mardi, Waldemar Kita a pris la parole et a tenté de défendre son entraineur comme il a pu, assurant que malgré son grand énervement, Vahid Halilhodzic n’allait pas non plus en venir en mains avec l’officiel car il était tout simplement trop âgé pour cela.

« On lui donne quatre matches parce qu'il a touché l'arbitre ? Est-ce que vous pensez qu'il allait se battre avec l'arbitre, à 73 ans ? Cette façon de toucher, c'est plutôt un style latin. Quand on discute avec quelqu'un, on le touche par le bras, par la main, il n'y a pas de problème. C'est vraiment disproportionné. Sincèrement, je suis révolté, choqué. Il faut comprendre aussi qu'un coach qui travaille toute la semaine et qui voit ça, il est dépité. C'est catastrophique. Catastrophique pour lui, catastrophique pour tout le monde », a balancé le président polonais du FC Nantes, pour qui cette sanction de quatre matchs est totalement disproportionnée.

Il a d’ailleurs annoncé sa volonté de faire appel, même si cela ne garantit pas que l’entraineur des Canaris reviendra plus rapidement sur le banc de touche d’ici la fin de la saison.