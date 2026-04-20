Le journaliste de Cnews connaît bien le FC Nantes
Pascal Praud et Waldemar Kita

Nantes-Brest rejoué ? Le message de Kita à Pascal Praud en plein direct

FC Nantes20 avr. , 22:30
parClaude Dautel
2
Au moment où l'on apprenait que l'arbitre du match Nantes-Brest avait demandé l'annulation du carton rouge mis à Dehmaine Tabibou, une scène surréaliste avait lieu sur Cnews.
Nantes a probablement dit adieu à ses derniers espoirs de maintien dimanche en concédant le nul contre Brest (1-1). Une rencontre marquée par l'expulsion rocambolesque de Tabibou, et le pétage de plomb de Vahid Halilhodzic. Cependant, même si cela ne change rien au scénario du match, on apprend que Guillaume Paradis, arbitre de cette rencontre, avait fait un rapport complémentaire afin que le carton rouge mis au joueur nantais soit converti en simple avertissement. Dont acte. Mais, au même moment dans l'émission L'heure des Pros 2, Pascal Praud racontait un échange qu'il venait d'avoir par messagerie avec Waldemar Kita, l'actuel propriétaire du FC Nantes. Le journaliste, ancien directeur général délégué des Canaris, a fait une confidence surréaliste.

Nantes-Brest rejoué ? Un message troublant

Avouant avoir été interloqué par ce qu'il avait lu en plein direct, Pascal Praud a fait des confidences sur l'antenne de Cnews. « J’ai été distrait car effectivement il semblerait que le match entre Nantes et Brest qui s’est déroulé dimanche et s’est terminé sur le score de 1-1, et bien le résultat de ce match pourrait être remis en cause. Pourquoi ? Car l’arbitre serait revenu sur certaines décisions. Le président Kita m’a envoyé un petit message durant l’émission. Cependant, je suis surpris », a concédé le journaliste visiblement pas totalement convaincu que cela puisse être le cas. Il est vrai qu'il y a zéro chance que cela soit le cas, car même si l'arbitre a reconnu son erreur, le score de la rencontre a été entériné et rien ne permet de croire qu'une exception sera faite pour le FC Nantes.
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54301668453015
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Lorient
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10
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11
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3730107134142-1
12
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