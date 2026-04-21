Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée

Expulsé contre Brest ce dimanche, Dehmaine Tabibou est dans le groupe du FC Nantes pour le match de ce mercredi face au PSG.

L’arbitre de la rencontre, M. Paradis, avait fait la demande d’annulation de ce carton rouge après avoir visionné à nouveau les images de cette action où le défenseur nantais fait certes faute, mais le ballon poussé par l’attaquant brestois ne lui permettait pas d’envisager d’avoir une occasion nette de but. C’était bien la décision que l’officiel avait pris dans un premier temps, donnant un carton jaune à Tabibou.

Mais il avait été appelé par la VAR pour donner un carton rouge, changeant le sort du match et empêchant très probablement le FC Nantes d’empocher trois points précieux. Ce carton rouge annulé valide donc cette erreur arbitrale, et permet au moins aux Canaris de compte sur leur joueur pour le match face au PSG.