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Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée

FC Nantes21 avr. , 15:20
parGuillaume Conte
1
Expulsé contre Brest ce dimanche, Dehmaine Tabibou est dans le groupe du FC Nantes pour le match de ce mercredi face au PSG.
L’arbitre de la rencontre, M. Paradis, avait fait la demande d’annulation de ce carton rouge après avoir visionné à nouveau les images de cette action où le défenseur nantais fait certes faute, mais le ballon poussé par l’attaquant brestois ne lui permettait pas d’envisager d’avoir une occasion nette de but. C’était bien la décision que l’officiel avait pris dans un premier temps, donnant un carton jaune à Tabibou.
Mais il avait été appelé par la VAR pour donner un carton rouge, changeant le sort du match et empêchant très probablement le FC Nantes d’empocher trois points précieux. Ce carton rouge annulé valide donc cette erreur arbitrale, et permet au moins aux Canaris de compte sur leur joueur pour le match face au PSG.
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Derniers commentaires

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en 3 matchs??

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Cette rangaine ca casse les couilles!! mais allez vous pendre au lieu d'essayer de propager votre pessimisme permanent!!!

Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée

Bravo l'arbitre, il faut peut-être voir à sanctionner ceux qui officiaient à la VAR

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Vous allez vous faire battre par le Bayern chez vous... Moi aussi je lis dans les boules!! 11 derrière après vous en avoir planté 2, tu croyais quoi? qu'on allais essayer de vous planter une manita? Tu m'a l'air pas très futé toi...

OM : Frank McCourt ne rigole plus avec Habib Beye

Toujours pas. Mais continue, tu auras au moins l'espoir du comique de répétition. C'est ce que les enfants réussissent le mieux. Pas le plus drôle, mais le plus simple.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
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523016410584018
7
Monaco
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8
Strasbourg
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9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
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11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
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14
Le Havre
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18
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