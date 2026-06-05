PSG ou Liverpool, Diomande annoncera son choix dans une semaine

Sensation du RB Leipzig cette saison, Yan Diomande hésite toujours entre signer au Paris Saint-Germain ou à Liverpool. Un choix crucial pour la suite de sa carrière qu'il veut acter avant le départ à la Coupe du monde.

Récemment sacré champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive, le Paris Saint-Germain a désormais les yeux tournés vers le mercato estival et la préparation de l'effectif pour la saison prochaine. Avec le départ de plus en plus probable de Bradley Barcola, Luis Campos et Luis Enrique ont coché le nom de Yan Diomande pour renforcer le secteur offensif.

L'international ivoirien de 19 ans est même la priorité du board parisien, malgré les 100 millions d'euros exigés par le RB Leipzig. Mais la concurrence de Liverpool est rude, alors que les Reds ont fait de lui le remplaçant idéal de Mohamed Salah. Heureusement, il n'y aura pas de feuilleton interminable puisque l'intéressé veut trancher avant la Coupe du monde.

Y. Diomande Côte d'Ivoire • Âge 19 • Attaquant World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga 2025/2026 Matchs 33 Buts 12 Passes décisives 8 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Yan Diomande va trancher rapidement

Comme l'a indiqué le journaliste britannique Ben Jacobs dans un podcast consacré à l'actualité des Reds, Yan Diomande n'est attiré que par deux projets : celui du Paris Saint-Germain et celui de Liverpool. Deux clubs qui lui ont assuré qu'ils voulaient le faire jouer à droite de l'attaque, contrairement au Bayern Munich et à Manchester United. Concernant la suite des événements, ne vous attendez pas à voir un feuilleton interminable comme le mercato aime nous offrir. En effet, Fabrizio Romano a confirmé de son côté que le transfert serait négocié avant le Mondial, afin de lui laisser l'esprit léger pour emmener les Éléphants le plus loin possible.

En tout cas, les négociations avancent vite, aussi bien du côté de Liverpool que du PSG. Les deux clubs discutent régulièrement avec l'entourage du joueur, alors que le plus dur semble être de négocier avec le RB Leipzig au sujet du prix du transfert. Avec les enchères entre deux clubs fortunés, il y a de grandes chances que l'écurie allemande récupère un très joli chèque.