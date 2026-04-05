waldemar kita propriétaire du FC Nantes
Waldemar Kita

Nantes ne fera pas faillite en cas de descente

FC Nantes05 avr. , 11:30
parClaude Dautel
1
En fâcheuse posture en Ligue 1, le FC Nantes joue ce dimanche un match de la peur à Metz. Du côté des Canaris, tout est déjà prévu si le club devait finalement descendre en Ligue 2.
Dans la bataille pour le maintien, ce dimanche 5 avril est une date importante, car en plus du déplacement de Nantes à Metz, pour un duel entre les deux derniers du classement, Auxerre, barragiste, va au Havre, actuel 14ᵉ de Ligue 1. Tandis que du côté de Metz on semble se faire à l'idée que l'on va encore une fois prendre l'ascenseur, la formation nantaise n'a pas encore totalement abdiqué. Vahid Halilhodzic veut encore croire au miracle, mais dans les coulisses, les Kita travaillent forcément sur un plan au cas où les Canaris soient relégués au soir de la 34e journée de Ligue 1. Et dans L'Equipe, on apprend que le club ne sera pas en danger en cas de descente. Tout a été prévu en cas de scénario catastrophe.

Pas de plan social à Nantes

Concernant la masse salariale, les contrats actuels permettraient à Nantes de se libérer de dix joueurs d'un seul coup. En effet, Lopes, Carlgren, Sylla, Cozza, Guilbert, Coquelin, Kaba, Cabella, Camara et El-Arabi arrivent à la fin de leur engagement et ils ne seront pas conservés si le club est relégué. De même, les contrats des joueurs actuels prévoient déjà de très fortes diminutions, à savoir un salaire pouvant être divisé par cinq. De quoi permettre au FC Nantes de ne pas procéder à un plan social, dont les effets sont forcément dévastateurs. Forcément, il faudra faire des économies. Mais dans la mesure où le budget du club prévoit déjà des droits TV en chute libre, et que Nantes dispose avec Abline et Tati de deux joueurs dont la vente sera très profitable financièrement, l'heure n'est pas à la panique.
Bien évidemment, tout le monde souhaite que le FC Nantes, club historique s'il en est, se maintienne en Ligue 1, mais au moins les Canaris n'auront pas à craindre un scénario à la bordelaise en cas de relégation. Waldemar Kita a toujours tenu ses engagements financiers, même si les supporters ne veulent plus de lui, essentiellement pour des motifs sportifs. Ce dimanche, vers 19h30, on en saura un peu plus sur l'avenir du club.

Lire aussi

Emiliano Sala : Cardiff condamné à verser 480.000 euros à NantesEmiliano Sala : Cardiff condamné à verser 480.000 euros à Nantes
Nantes relégué en Ligue 2, ça le dégoûteNantes relégué en Ligue 2, ça le dégoûte
L’OM arrive à Nantes avec 20 MEL’OM arrive à Nantes avec 20 ME
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_362260_0019
Ligue des Champions

LdC : Programme TV des quarts de finale

ICONSPORT_363682_0202
OM

OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes

ICONSPORT_363689_0029
Serie A

Serie A : L’Inter explose la Roma et fonce vers le titre

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 28e journée

Fil Info

06 avr. , 00:00
LdC : Programme TV des quarts de finale
05 avr. , 23:15
OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes
05 avr. , 22:49
Serie A : L’Inter explose la Roma et fonce vers le titre
05 avr. , 22:47
L1 : Programme TV et résultats de la 28e journée
05 avr. , 22:44
Battu à Monaco, l'OM n'est plus sur le podium
05 avr. , 22:42
ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais
05 avr. , 22:00
Roberto De Zerbi c'est très fort, Tottenham hallucine
05 avr. , 21:30
Real : Rudiger s'énerve sur Camavinga, ça sent la fin
05 avr. , 21:00
L’Italie rêve de Guardiola, il ne dit pas non

Derniers commentaires

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

wow. super vanne !

L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

OM : Facundo Medina quitte la pelouse au bord des larmes

Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading