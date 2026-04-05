Nantes ne fera pas faillite en cas de descente

En fâcheuse posture en Ligue 1, le FC Nantes joue ce dimanche un match de la peur à Metz. Du côté des Canaris, tout est déjà prévu si le club devait finalement descendre en Ligue 2.

Dans la bataille pour le maintien, ce dimanche 5 avril est une date importante, car en plus du déplacement de Nantes à Metz, pour un duel entre les deux derniers du classement, Auxerre, barragiste, va au Havre, actuel 14ᵉ de Ligue 1. Tandis que du côté de Metz on semble se faire à l'idée que l'on va encore une fois prendre l'ascenseur, la formation nantaise n'a pas encore totalement abdiqué. Vahid Halilhodzic veut encore croire au miracle, mais dans les coulisses, les Kita travaillent forcément sur un plan au cas où les Canaris soient relégués au soir de la 34e journée de Ligue 1. Et dans L'Equipe, on apprend que le club ne sera pas en danger en cas de descente. Tout a été prévu en cas de scénario catastrophe.

Pas de plan social à Nantes

Concernant la masse salariale, les contrats actuels permettraient à Nantes de se libérer de dix joueurs d'un seul coup. En effet, Lopes, Carlgren, Sylla, Cozza, Guilbert, Coquelin, Kaba, Cabella, Camara et El-Arabi arrivent à la fin de leur engagement et ils ne seront pas conservés si le club est relégué. De même, les contrats des joueurs actuels prévoient déjà de très fortes diminutions, à savoir un salaire pouvant être divisé par cinq. De quoi permettre au FC Nantes de ne pas procéder à un plan social, dont les effets sont forcément dévastateurs. Forcément, il faudra faire des économies. Mais dans la mesure où le budget du club prévoit déjà des droits TV en chute libre, et que Nantes dispose avec Abline et Tati de deux joueurs dont la vente sera très profitable financièrement, l'heure n'est pas à la panique.

Bien évidemment, tout le monde souhaite que le FC Nantes, club historique s'il en est, se maintienne en Ligue 1, mais au moins les Canaris n'auront pas à craindre un scénario à la bordelaise en cas de relégation. Waldemar Kita a toujours tenu ses engagements financiers, même si les supporters ne veulent plus de lui, essentiellement pour des motifs sportifs. Ce dimanche, vers 19h30, on en saura un peu plus sur l'avenir du club.