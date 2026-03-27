L’OM arrive à Nantes avec 20 ME

L'OM compte bien reprendre là où il s'était arrêté pour faire signer Matthis Abline, l'attaquant qui vit une saison mitigée avec le FC Nantes.

A l’image du FC Nantes, Matthis Abline vit une saison très décevante. Même quand il arrive à trouver le chemin des filets et à sortir un gros match comme contre Strasbourg, cela se solde par une défaite qui rapproche les Canaris de la Ligue 2. Une descente qui confirmerait un départ d’ores et déjà inéluctable. Mais cette fois-ci, au prochain mercato , Waldemar Kita ne pourra plus demander 40 millions d’euros comme ce fut le cas l’été dernier. L’OM et le Paris FC s’étaient cassés les dents, se heurtant au refus du dirigeant polonais d’ouvrir la porte. Ce dernier espérait clairement s’appuyer sur l’ancien rennais pour faire une belle saison, et le revendre encore plus cher dans un an.

Rien de tout cela n’a pu se confirmer, et le FC Nantes va devoir faire des concessions. L’OM est toujours intéressé par Abline, et ce dernier serait lui aussi tenté par l’idée de rejoindre un club plus puissant en France. L’attaquant ne se sent pas encore prêt pour rejoindre l’étranger, et un challenge comme celui de s’imposer en attaque à Marseille le tente bien.

C’est pourquoi les dirigeants provençaux envisagent de faire une offre à peine supérieure à ce qu’ils avaient proposé l’été dernier, en mettant 20 millions d’euros sur la table. Soit le montant de sa valeur estimée actuellement. La Maison Jaune devra certainement l’étudier sérieusement, car en cas de relégation, les clubs intéressés voudront forcément tirer les prix vers le bas. Un bon compromis, pour un joueur au potentiel indéniable, mais qui n’a pas réussi à porter le FC Nantes cette saison. Autant dire que, s’il venait à signer à l’OM, de gros doutes entoureraient sa capacité à s’imposer au Vélodrome.