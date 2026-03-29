ICONSPORT_362934_0229
Nathan Zézé

Nantes relégué en Ligue 2, ça le dégoûte

FC Nantes29 mars , 11:30
parMehdi Lunay
0
Avec 17 points au compteur seulement, le FC Nantes file tout droit en Ligue 2. Le désastre nantais ne laisse pas insensible Nathan Zézé, formé chez les Canaris. Depuis l'Arabie Saoudite, il tente d'aider ses anciens coéquipiers du mieux possible.
Les Canaris sont pratiquement cuits. Battu par Strasbourg avant la trêve internationale, le FC Nantes aura besoin d'un miracle pour sauver sa place en Ligue 1. 17e, le FCN ne possède que 17 points. Il compte 5 unités de retard sur le barragiste Auxerre et 10 points de moins que le 15e Nice. Le calendrier qui attend les joueurs de Vahid Halilhodzic renforce le pessimisme des supporters. Nantes devra jouer le PSG, Marseille, Rennes ou encore Lens d'ici la fin de saison.

Zézé au soutien de Nantes

Nathan Zézé se sent aussi triste que le public de la Beaujoire. Formé au club, le défenseur français a quitté la Loire-Atlantique l'été dernier. Il a rejoint le promu Neom en Arabie Saoudite. Il progresse aux côtés des ex-Lyonnais Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma notamment. Cependant, le FC Nantes reste ancré dans ses pensées. Zézé suit attentivement les performances des Canaris, espérant un maintien. Il n'hésite pas à encourager ses partenaires dans leur mission sauvetage malgré la distance.
« J’espère qu’ils vont s’en sortir. Je les supporte. Chaque week-end, je regarde les matchs quand je ne joue pas en même temps. Mais c’est compliqué, parce que les gars, ils n’ont vraiment pas de réussite. Je suis toujours en contact avec mes anciens coéquipiers. J’essaie de les motiver comme je peux, de voir comment ils se sentent, etc. Quand j’aurai l’occasion de rentrer en France, je vais essayer d’aller voir un match pour les supporter. J’espère de tout cœur qu’ils vont pouvoir se maintenir parce que la place du FC Nantes, c’est en Ligue 1, ce n’est pas en Ligue 2 », a t-il confié à Foot Mercato.
Les efforts de Nathan Zézé pourraient payer dans les deux prochaines semaines. Nantes va à Metz puis à Auxerre, ses deux principaux concurrents au classement. Un carton plein du FCN sur cette séquence entretiendra l'espoir d'un maintien inespéré.
0
Articles Recommandés
Kvaratskhelia ICONSPORT_362529_0225
PSG

Le PSG répond aux envies d'ailleurs de Kvaratskhelia

ICONSPORT_265299_0146
OL

OL : Textor scandalisé, les autorités le lâchent aussi

McCourt ICONSPORT_275433_0027 (1)
OM

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Rashford ICONSPORT_361561_0024
PSG

PSG : Rashford à Paris, le Barça est impuissant

Fil Info

29 mars , 12:40
Le PSG répond aux envies d'ailleurs de Kvaratskhelia
29 mars , 12:20
OL : Textor scandalisé, les autorités le lâchent aussi
29 mars , 12:00
Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans
29 mars , 11:00
PSG : Rashford à Paris, le Barça est impuissant
29 mars , 10:40
OL : Loin des critiques, Tagliafico rêve d’un exploit
29 mars , 10:20
Colombie-France : Deux changements de dernière minute dans la compo
29 mars , 10:10
L’OM obtient un prix d’ami pour Jonatan David
29 mars , 9:50
TV : Colombie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
29 mars , 9:30
Il quitte Rennes pour l'Arabie Saoudite et fait un aveu

Derniers commentaires

OL : Textor scandalisé, les autorités le lâchent aussi

blablablabbeurp

OM : Payet et Mandanda contactés pour l'après-Benatia

Si par bonheur,mc Court nommé Mandanda ou payer en tant directeur sportif,il va repartir pour une saison galère. Les 2 n'ont aucune expérience,et même les plus grands joueurs ne peuvent prétendre être de bon directeur sportif. C'est un métier qui détermine la politique sportive d'un club . Il faut un bon carnet d'adresses en France et surtout à l'étranger .

OL : Loin des critiques, Tagliafico rêve d’un exploit

Il peut toujours rêver ce boucher . S'il continue ses boucheries en coupe du monde ,il ne verra jamais ni les 1/8 ni les 1/4. Les arbitres à l'international ne sont pas comme les arbitres français

Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

non

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Pour lutter contre le PSG pour le titre il ne faut pas que l'argent . Cet américain n'a rien compris depuis son acquisition de l'OM. Il mettait des millions chaque année à perte. Il faut une politique sportive .. Qu'il s'inspire du PSG ,et sa politique de jeunes pousses ,qu'il arrête de renforcer les clubs étrangers ,qui ne demandent pas tant ,avec ses jeunes formés à Marseille et qu'il nomme un vrai directeur sportif qui détermine une politique sportive sur 3 ans et qu'il aille au bout ,et là avec le public et les infrastructures du club ,il pourra lutter avec Paris , Monaco lille et compagnies pour le titre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading