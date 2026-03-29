Nantes relégué en Ligue 2, ça le dégoûte

Avec 17 points au compteur seulement, le FC Nantes file tout droit en Ligue 2. Le désastre nantais ne laisse pas insensible Nathan Zézé, formé chez les Canaris. Depuis l'Arabie Saoudite, il tente d'aider ses anciens coéquipiers du mieux possible.

Les Canaris sont pratiquement cuits. Battu par Strasbourg avant la trêve internationale, le FC Nantes aura besoin d'un miracle pour sauver sa place en Ligue 1 . 17e, le FCN ne possède que 17 points. Il compte 5 unités de retard sur le barragiste Auxerre et 10 points de moins que le 15e Nice. Le calendrier qui attend les joueurs de Vahid Halilhodzic renforce le pessimisme des supporters. Nantes devra jouer le PSG, Marseille, Rennes ou encore Lens d'ici la fin de saison.

Zézé au soutien de Nantes

Nathan Zézé se sent aussi triste que le public de la Beaujoire. Formé au club, le défenseur français a quitté la Loire-Atlantique l'été dernier. Il a rejoint le promu Neom en Arabie Saoudite. Il progresse aux côtés des ex-Lyonnais Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma notamment. Cependant, le FC Nantes reste ancré dans ses pensées. Zézé suit attentivement les performances des Canaris, espérant un maintien. Il n'hésite pas à encourager ses partenaires dans leur mission sauvetage malgré la distance.

« J’espère qu’ils vont s’en sortir. Je les supporte. Chaque week-end, je regarde les matchs quand je ne joue pas en même temps. Mais c’est compliqué, parce que les gars, ils n’ont vraiment pas de réussite. Je suis toujours en contact avec mes anciens coéquipiers. J’essaie de les motiver comme je peux, de voir comment ils se sentent, etc. Quand j’aurai l’occasion de rentrer en France, je vais essayer d’aller voir un match pour les supporter. J’espère de tout cœur qu’ils vont pouvoir se maintenir parce que la place du FC Nantes, c’est en Ligue 1, ce n’est pas en Ligue 2 », a t-il confié à Foot Mercato.

Les efforts de Nathan Zézé pourraient payer dans les deux prochaines semaines. Nantes va à Metz puis à Auxerre, ses deux principaux concurrents au classement. Un carton plein du FCN sur cette séquence entretiendra l'espoir d'un maintien inespéré.