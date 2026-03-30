Emiliano Sala : Cardiff condamné à verser 480.000 euros à Nantes

Décédé dans un dramatique accident d'avion alors qu'il quittait Nantes pour rejoindre Cardiff, Emiliano Sala est toujours au coeur d'une bataille juridique entre les deux clubs. Ce lundi, le club gallois a été condamné.

Il y a un peu plus de sept ans, Emiliano Sala pensait pouvoir évoluer en Premier League , puisqu'un accord avait été trouvé durant le mercato d'hiver pour son transfert vers le club de Cardiff. Mais on le sait, pour faire des économies, il a été décidé que l'attaquant argentin irait rejoindre son nouveau club à bord d'un avion privé, lequel s'est crashé en mer. Sept ans plus tard, les dirigeants de Cardiff et Nantes se battent toujours pour savoir qui est fautif, et ce lundi, le club gallois a appris que sa demande d'indemnités à hauteur de 122,2 millions d'euros avait été rejetée par le tribunal de commerce de Nantes. Et Cardiff va même devoir verser près de 500.000 euros au club de Waldemar Kita.

En effet, le tribunal nantais a décidé de rejeter la demande du club gallois, qui évolue désormais en troisième division anglaise, mais en plus condamné Cardiff à verser précisément 480.000 euros au FC Nantes. Soit 300.000 euros pour le préjudice réputationnel et 180.000 euros pour les frais de justice engagés par les Canaris. A noter qu'à cette occasion, la mère d'Emiliano Sala avait fait spécialement le déplacement depuis l'Argentine jusqu'à Nantes pour entendre le jugement. A noter que Cardiff doit régler immédiatement cette somme, même si le club a évidemment le droit de faire appel de cette condamnation. Le cabinet Capital Law, qui représente Cardiff, a fait savoir qu'il lui faudrait un certain temps pour examiner le verdict et décider s'il faut faire appel ou pas.