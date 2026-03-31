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Nantes : Halilhodzic prêt à faire ses valises en express

FC Nantes31 mars , 14:00
parCorentin Facy
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Nommé à la tête du FC Nantes le 10 mars dernier, Vahid Halilhodzic a vécu un premier match agité sur le banc des Canaris face à Strasbourg en s’inclinant 2-3 après avoir mené deux fois au score.
Choisi par Waldemar Kita pour remplacer Ahmed Kantari début mars, Vahid Halilhodzic a perdu son premier match avec les Canaris au terme d’un scénario fou. Contre Strasbourg, Nantes a mené deux fois mais s’est finalement incliné à la Beaujoire (2-3). Un coup dur dans la course au maintien puisque Nantes pointe toujours au 17e rang avec 5 points de retard sur l’AJ Auxerre, actuel 16e. La mission maintien pourrait vite tourner au cauchemar pour Vahid Halilhodzic d’autant que le calendrier nantais jusqu’à la fin de la saison est très corsé avec des matchs contre l’OM, le PSG, Lens ou encore Rennes au menu. Tout cela pourrait inciter l’entraîneur bosnien à jeter l’éponge plus vite que prévu.

Halilhodzic prêt à partir plus tôt que prévu ?

C’est en tout cas ce que craint Thomas Doucet, journaliste à L’Équipe comme il l’a indiqué dans l’émission Télé Nantes. « Je n’y crois plus. La descente peut être actée avant la fin pour Nantes. Et je me demande même si Vahid ne va pas s’en aller avant la fin. S’ils échouent ? Il n’est venu que pour le maintien au final » a-t-il glissé. Des propos qui ne sont pas anodins et qui prouvent que tout est possible à Nantes, y compris la possibilité de voir un troisième changement de coach après les départs de Luis Castro puis d’Ahmed Kantari. Le déplacement à Metz ce dimanche à 17h15 sera crucial pour savoir si Nantes a encore les armes de se maintenir. Une défaite contre la lanterne rouge du championnat mettrait sans doute fin de manière définitive ou presque aux espoirs de voir Nantes accrocher à minima la 16e place synonyme de barrage.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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