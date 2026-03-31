Nantes : Halilhodzic prêt à faire ses valises en express

Vendu 5 millions, il n'arrive pas à s'imposer dans son club, ni dans celui où il est prêté, mais on devrait l'acheter 7 millions ? C'est cela....
Avec 3 qualifiés sur 4, cette phase de poule sera quand même bien vidée de son suspense, et risque de n'être qu'une mise en jambes
ce n'est pas une rechute c'etait juste prevu
arrete de dire nimp koné etait selectionner il y a 6 milieux
equipe b de l'equipe de france personne ne dit qu'il n'ont pas le niveau pour la A mais c'est bien la B ne t'en deplaise
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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