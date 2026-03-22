L1 : Pas d'effet Vahid à Nantes, Strasbourg enterre le FCN

27e journée de Ligue 1 :

Stade de la Beaujoire.

Buts : Tabibou (6e), Abline (53e) pour Nantes ; Oyedele (45e+2), Panichelli (78e, 90e+2) pour Strasbourg.

Malgré de très bonnes volontés, le FC Nantes de Vahid Halilhodzic a été battu par le Racing Club de Strasbourg (2-3). De quoi enfoncer les Canaris vers la L2…

Au lendemain de la belle victoire d’Auxerre contre Brest, Nantes n’avait pas d’autre choix que de l’emporter contre Strasbourg pour rester en vie. Et pour le retour de Vahid Halilhodzic sur le banc des Canaris, le FCN entamait parfaitement la rencontre en ouvrant rapidement la marque. Bien servi par Abline sur le côté droit, Tabibou repiquait dans l’axe avant de battre Penders d’une belle frappe du gauche (1-0 à la 6e). La suite de la rencontre était animée avec des occasions de Kaba (18e), Barco (22e) ou Lepenant (43e), mais c’est Strasbourg qui trouvait le chemin des filets juste avant la pause. Sur un exploit individuel, Oyedele trompait effectivement Lopes d’un magnifique tir de l’extérieur du pied droit (1-1 à la 45e+2).

Au retour des vestiaires, le FCN ne lâchait pas l’affaire et sur une belle passe en profondeur d’Awaziem, Abline résistait au retour d’Hobsberg avant de conclure du bout du pied pour redonner l’avantage aux Canaris (2-1 à a 53e). Nantes poussait ensuite pour faire le break mais Ganago trouvait le poteau (75e). Et comme souvent cette saison, le FCN finissait par craquer. Entré en jeu à la mi-temps, Panichelli égalisait effectivement de près sous la barre après une belle remise en retrait de Yassine (2-2 à la 78e). Touché mais pas coulé, Nantes tentait de refaire la différence, mais Ganago trouvait encore le poteau sur un bel arrêt de Penders (82e). Et dans le temps additionnel, le scénario était terrible pour les Nantais puisque Panichelli marquait un doublé au terme d'une action confuse dans la surface nantaise (2-3 à la 92e) pour offrir la victoire au Racing à Nantes.

À cause de cette défaite, le FCN de Coach Vahid reste avant-dernier avec cinq points de retard sur Auxerre, le barragiste. Avec un match à moins à disputer contre le PSG, Nantes devra réaliser un sacré exploit sur la fin de saison pour tenter de sauver sa peau en L1. De son côté, Strasbourg se rapproche de l'Europe, à six points de Monaco, même si le Racing vise aussi clairement la Coupe de France ou la Conférence League.