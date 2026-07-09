Nantes mise sur le N’Golo Kanté de la L2 pour monter

Nantes mise sur le N’Golo Kanté de la L2 pour monter

FC Nantes09 juil. , 19:00
parGuillaume Conte
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Le FC Nantes enchaine en ce début de mercato, et les nouvelles recrues ne viennent pas pour végéter en Ligue 2 cette saison.
Malgré sa descente et le coût que cela incombe, Waldemar Kita se veut toujours ambitieux pour le FC Nantes et espère mettre sur pied une équipe compétitive. Les recrues s’enchainent et l’une des dernières en date fait parler. Il s’agit de Wilitty Younoussa, milieu de terrain de poche qui a fait ses preuves à Rodez ces dernières années. Avec déjà quasiment 150 matchs de Ligue 2, le Camerounais espère bien se saisir de ce nouveau départ pour découvrir enfin l’élite. C’est le but avoué pour celui qui est souvent comparé à N’Golo Kanté, même s’il ne voudra pas entrer dans le jeu des comparaisons.

La Ligue 2, c'est très costaud pour Younoussa

« On me fait souvent la comparaison avec N’Golo Kanté, j’aime bien mais je trouve ça beaucoup trop flatteur. C’est un grand joueur, que je respecte et que j’apprécie aussi » a livré Younoussa lors de sa présentation à la presse, comme le rapporte Ouest-France.
L’idée est désormais de s’intégrer rapidement aux Canaris pour aider la Maison Jaune à retrouver vite la Ligue 1. « Mais ce à quoi je pense le plus, c’est l’ambition avec l’équipe. Ce qui a plu au club, c’est mon profil, ma maturité. Je suis un joueur qui donne tout, ne lâche rien. La L2, c’est un très bon championnat, c’est top. Je l’ai vécu longtemps. Sa particularité, c’est que c’est beaucoup plus dur que la Ligue 1 sur le plan physique. En tout cas oui, Nantes peut-être une porte pour monter en Ligue 1 », a prévenu le Lion Indomptable de 24 ans, qui met les choses au clair de ses ambitions mais surtout celles du FC Nantes pour la saison qui va bientôt débuter.
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