FCN : Kita a un nouveau plan pour Abline

Malgré la relégation en Ligue 2, le FC Nantes ne compte pas brader Matthis Abline. Le président Waldemar Kita se montre toujours aussi intransigeant sur le prix de son attaquant. Le dirigeant sera donc ravi d’apprendre l’apparition d’un nouveau courtisan.

Le feuilleton Matthis Abline (23 ans) repart pour une deuxième saison. Retenu l’été dernier, l’attaquant du FC Nantes devrait finir par quitter les Canaris avant la fin de ce mercato estival. Mais la descente en Ligue 2 n’incitera pas ses dirigeants à revoir leurs exigences à la baisse. Le Paris FC en a eu la confirmation suite à l’envoi d’une première offre. Pour racheter les deux années de contrat du Nantais, le club de la capitale a proposé 23 millions d’euros. Un montant insuffisant pour convaincre le pensionnaire de la Beaujoire.

D’après le journaliste Ekrem Konur, les Parisiens ne sont pas si loin du compte étant donné que le FC Nantes espère entre 25 et 30 millions d’euros. Difficile de dire si le Paris FC reviendra à la charge afin de combler ce petit écart. En tout cas, le président nantais Waldemar Kita peut s’attendre à recevoir la somme attendue grâce à l’apparition d’un nouveau courtisan. Notre confrère révèle l’intérêt de Galatasaray qui a inclus Matthis Abline dans sa short-list. Le staff technique stambouliote apprécie beaucoup les qualités et la polyvalence du Français.

Reste à savoir si le club turc finira par concrétiser ce suivi avec une offre concrète. Une réelle approche de Galatasaray permettrait au FC Nantes de conclure une vente nécessaire et quasi inespérée tant l’ancien joueur du Stade Rennais a déçu la saison dernière. Comme le soulignait son ex-entraîneur Vahid Halilhodzic, Matthis Abline a eu beaucoup de mal à alimenter ses statistiques. Ses 6 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 n’ont pas suffi pour éviter la relégation au terme des 34 journées. Apparemment, cela n’a pas eu de conséquence sur sa cote au mercato.