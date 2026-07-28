L’OM tient le successeur de Kondogbia, merci Beye

L’OM tient le successeur de Kondogbia, merci Beye

OM28 juil. , 10:30
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Lancé par Habib Beye en Ligue 1 la saison dernière, Nouhoum Kamissoko a prolongé jusqu’en 2029 avec l’OM. Le jeune Malien de 21 ans pourrait être le successeur de Geoffrey Kondogbia dans l’esprit de Bruno Genesio.
A l’Olympique de Marseille, mercato ne rime pas avec arrivée en cet été 2026. Le club phocéen a été laissé par Pablo Longoria et Medhi Benatia dans une situation financière très critique et Grégory Lorenzi ainsi que Bruno Genesio doivent s’y adapter pour composer tant bien que mal un effectif compétitif. Certains joueurs aux salaires imposants sont poussés vers la sortie. Après Aubameyang et Greenwood, des éléments tels que Hojbjerg ou Kondogbia pourraient eux aussi faire leurs valises.
En ce qui concerne l’ancien joueur du FC Séville ou encore de l’Atlético de Madrid, une rupture du contrat à l’amiable a été évoquée ces derniers jours. Un geste fort qui prouve l’envie de l’OM de s’en séparer. Pour le remplacer, un jeune de l’effectif est très apprécié en interne : Nouhoum Kamissoko. Lancé par Habib Beye la saison dernière, le jeune Malien de 21 ans marque des points dans l’esprit de Bruno Genesio depuis le début de la préparation alors qu’il vient de prolonger son contrat professionnel jusqu’en 2029.
« Si ces départs venaient à se concrétiser, des places se libéreraient naturellement dans la rotation. Et avec une saison disputée sur plusieurs tableaux, Bruno Génésio aura forcément besoin d'un groupe plus large » estime à ce sujet Le Phocéen, média spécialisé sur l’OM, avant de poursuivre sur la polyvalence du joueur, capable de jouer sentinelle et défenseur central. « Cette polyvalence pourrait rapidement devenir un atout dans une saison où l'OM devra gérer un calendrier beaucoup plus chargé. Pouvoir évoluer à plusieurs postes représente souvent un avantage décisif lorsqu'un entraîneur cherche des solutions au fil des semaines » jugent nos confrères.

Lire aussi

L'OM officialise la prolongation d'un milieu de terrainL'OM officialise la prolongation d'un milieu de terrain
Autrement dit, Nouhoum Kamissoko a un réel coup à jouer cette saison à l’Olympique de Marseille, profitant de plusieurs départs à son poste et d’un mercato à l’arrêt dans le sens des arrivées. Le natif de Bamako, s’il dispose de temps de jeu, devra ensuite prouver qu’il a le niveau pour s’imposer durablement comme un joueur important dans la rotation de l’effectif de Bruno Genesio.
Articles Recommandés
Om Bruno Genesio Clarifie Ses Propos Polemiques
OM

OM : Bruno Genesio clarifie ses propos polémiques

Asse 7 Departs En Urgence Pour Recruter Cest La Panique
ASSE

ASSE : 7 départs en urgence pour recruter, c'est la panique

Lol Insiste Pour Recruter Brian Gutierrez
OL

L’OL insiste pour recruter Brian Gutierrez

Psg Un Attaquant Marocain A 40 Me En Route Pour Paris
PSG

PSG : Un attaquant marocain à 40 ME en route pour Paris ?

Fil Info

28 juil. , 13:30
OM : Bruno Genesio clarifie ses propos polémiques
28 juil. , 13:00
ASSE : 7 départs en urgence pour recruter, c'est la panique
28 juil. , 12:40
L’OL insiste pour recruter Brian Gutierrez
28 juil. , 12:20
PSG : Un attaquant marocain à 40 ME en route pour Paris ?
28 juil. , 12:00
Hannibal Mejbri, la star tunisienne envoyée à l’OM
28 juil. , 11:40
Menacé par Arsenal, le Real fait une offre à Vinicius
28 juil. , 11:20
EdF : Zidane avoue avoir refusé des dizaines d’offres pour la France
28 juil. , 11:02
Officiel : Zinedine Zidane nommé sélectionneur de la France
28 juil. , 11:00
OL : Hamdani prolongé, une grande nouvelle tombe

Derniers commentaires

Hannibal Mejbri, la star tunisienne envoyée à l’OM

maintenant on donne de l importance a des supporter sur le net pour faire des pseudos articles bidons.... genial

EdF : Zidane avoue avoir refusé des dizaines d’offres pour la France

DeuxsurmonFiak n’y connaît rien au foot et il le prouve à chaque commentaires.

OL : Hamdani prolongé, une grande nouvelle tombe

Il faudrait le signer et le prêter en L2, cette saison. Il a besoin de temps de jeu, et semble encore un peu juste pour entrer dans la rotation cette saison, compte tenu de la concurrence à son poste, malgré son talent.

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Il a l'air costaud ! Il a joué tous les matchs de son équipe,, sans jamais être remplacé, la saison dernière !

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Ça sent effectivement la master class. Encore. Malheureusement, il ne restera pas longtemps, à moins de qualifications en série pour la LDC. Pendant quelques saisons, on n'aura aucun autre choix que de se qualifier pour au moins l'Europa. Ce qui nous oblige à avoir une équipe vraiment compétitive et de jouer le top 5 chaque saison. Tout en réduisant la voiture, en faisant de grosses ventes et en baissant la masse salariale. Si on y arrive, ce n'est pas que Kang qui méritera une statut, c'est MLJ, Gerlinger et le staff technique, y compris Fonseca, n'en déplaise à ceux qui passent leur temps à le détruire.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading