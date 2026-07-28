L’OM tient le successeur de Kondogbia, merci Beye

Lancé par Habib Beye en Ligue 1 la saison dernière, Nouhoum Kamissoko a prolongé jusqu’en 2029 avec l’OM. Le jeune Malien de 21 ans pourrait être le successeur de Geoffrey Kondogbia dans l’esprit de Bruno Genesio.

A l’Olympique de Marseille, mercato ne rime pas avec arrivée en cet été 2026. Le club phocéen a été laissé par Pablo Longoria et Medhi Benatia dans une situation financière très critique et Grégory Lorenzi ainsi que Bruno Genesio doivent s’y adapter pour composer tant bien que mal un effectif compétitif. Certains joueurs aux salaires imposants sont poussés vers la sortie. Après Aubameyang et Greenwood, des éléments tels que Hojbjerg ou Kondogbia pourraient eux aussi faire leurs valises.

En ce qui concerne l’ancien joueur du FC Séville ou encore de l’Atlético de Madrid, une rupture du contrat à l’amiable a été évoquée ces derniers jours. Un geste fort qui prouve l’envie de l’OM de s’en séparer. Pour le remplacer, un jeune de l’effectif est très apprécié en interne : Nouhoum Kamissoko. Lancé par Habib Beye la saison dernière, le jeune Malien de 21 ans marque des points dans l’esprit de Bruno Genesio depuis le début de la préparation alors qu’il vient de prolonger son contrat professionnel jusqu’en 2029.

« Si ces départs venaient à se concrétiser, des places se libéreraient naturellement dans la rotation. Et avec une saison disputée sur plusieurs tableaux, Bruno Génésio aura forcément besoin d'un groupe plus large » estime à ce sujet Le Phocéen, média spécialisé sur l’OM, avant de poursuivre sur la polyvalence du joueur, capable de jouer sentinelle et défenseur central. « Cette polyvalence pourrait rapidement devenir un atout dans une saison où l'OM devra gérer un calendrier beaucoup plus chargé. Pouvoir évoluer à plusieurs postes représente souvent un avantage décisif lorsqu'un entraîneur cherche des solutions au fil des semaines » jugent nos confrères.

Autrement dit, Nouhoum Kamissoko a un réel coup à jouer cette saison à l’Olympique de Marseille, profitant de plusieurs départs à son poste et d’un mercato à l’arrêt dans le sens des arrivées. Le natif de Bamako, s’il dispose de temps de jeu, devra ensuite prouver qu’il a le niveau pour s’imposer durablement comme un joueur important dans la rotation de l’effectif de Bruno Genesio.