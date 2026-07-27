Nantes : La vente du siècle est confirmée

Le FC Nantes et l'AS Monaco sont tombés d'accord pour le transfert de Matthis Abline. Pour les Canaris, il s'agira de la plus grosse vente de la longue histoire du club.

Waldemar Kita avait fait rire tout le monde l'an dernier en refusant de transférer Matthis Abline à l'Olympique de Marseille, alors que Roberto De Zerbi lorgnait sur l'attaquant nantais, le patron du FC Nantes estimant que son joueur valait plusieurs dizaines de millions d'euros. Cependant, il avait raison car ce lundi, Fabrizio Romano annonce que Nantes et l'AS Monaco se sont entendus pour le transfert de Matthis Abline, moyennant une indemnité de 25 millions d'euros plus des bonus, soit au total près de 30 millions d'euros. Une sacrée belle affaire quand on se souvient qu'après un prêt réussi lors de la saison 2023-2024, Nantes l’avait acheté définitivement au Stade Rennais en 2024 pour la somme de 10 millions d’euros.

Abline entre dans le livre des records nantais

Formé à Rennes, Matthis Abline souhaitait quitter le FC Nantes l'été dernier, le club ayant reçu plusieurs offres en dehors de celle de l'OM. Mais aucune n'avait atteint le montant espéré par Waldemar Kita, ce qui avait créé un moment de flottement entre l'entourage de Matthis Abline et les dirigeants nantais. Les Canaris ayant été relégués en Ligue 2 en fin de saison, et l'offre monégasque étant à la hauteur des exigences nantaises, la vente du jeune attaquant va donc être rapidement officialisée par les deux clubs. Pour le FC Nantes, il s'agit de la plus grosse vente de l'histoire, un an après les 20 millions d'euros empochés pour la cession de Nathan Zézé au Neom SC en Arabie saoudite. Waldemar Kita peut se frotter les mains, même si le propriétaire du FC Nantes va devoir renforcer son équipe sur le plan offensif s'il veut réellement pouvoir viser un retour dans l'élite dès la saison prochaine.