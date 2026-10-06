L2 : Nantes vendu à Paulo Tavares, premier avis négatif

L2 : Nantes vendu à Paulo Tavares, premier avis négatif

FC Nantes
parCorentin Facy
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Malgré l’accord de principe signé par Waldemar Kita, la vente du FC Nantes au projet piloté par Paulo Tavares est loin d’être acquise. Un premier gros couac est intervenu ce mardi.
Le FC Nantes va-t-il changer de mains dans les semaines à venir ? Waldemar Kita est vendeur et a même signé un accord de principe pour la vente des Canaris au projet porté par l’ex-agent portugais Paulo Tavares. Le processus de vente est enclenché pour une somme avoisinant les 70 millions d’euros selon plusieurs sources. Mais avant d’être officielle, la vente du FC Nantes doit être validée par la DNCG.

Le CSE du club émet un avis négatif

L’Equipe nous apprend qu’avant l’avis du gendarme financier du football français, c’est le Comité social et économique du club qui a rendu son verdict ce mardi. Et il n’est pas positif. En effet, le CSE du FC Nantes s’est réuni ce jour en session extraordinaire au sujet de la cession du club au projet piloté par Paulo Tavares. L’avis du CSE du club n’est que consultatif et n’a donc aucune incidence officielle sur le verdict final de la vente.
Mais « après avoir pris connaissance du projet, les représentants des salariés du club ont exprimé une opposition au changement en cours, soulignant leurs doutes quant à la fiabilité du projet et leurs vives inquiétudes sur les emplois et l'avenir du club », rapporte notre confrère Johan Rigaud. Un premier couac pour Paulo Tavares, qui ne dispose donc pas du soutien du CSE du FC Nantes. De quoi compromettre sérieusement le processus de vente ? Ce sera à la DNCG de l’évaluer prochainement.

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Et pour le coup, l’avis du gendarme financier du football français sera déterminant. En effet, sans le feu vert de la DNCG, la vente du club sera purement et simplement annulée. Si tel était le cas, Waldemar Kita a d’ores et déjà fait savoir qu’il assumerait pleinement ses responsabilités en restant à la tête du club le temps qu’il faut avant de trouver un autre repreneur potentiel.
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Et sans c1 !!! Il se compare a cr7 mais il en est très très loin. C est un bon joueur mais pas un crack .tel messi cr7 ou Ronaldo.

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