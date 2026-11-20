Le départ de Paulo Fonseca et son remplacement par Carlos Vicens ont été rapidement bouclés par l'Olympique Lyonnais. Mais on sait désormais que Corentin Tolisso n'a pas du tout apprécié la manière dont son ancien entraîneur est parti et il lui a fait savoir devant tout le monde.

Capitaine de l'OL et joueur le plus expérimenté du vestiaire lyonnais, Corentin Tolisso prend son rôle très au sérieux. Et la mise en ligne par le club rhodanien d'une vidéo évoquant la séquence du départ de Paulo Fonseca a démontré que le milieu de terrain n'était pas du genre à se taire quand une chose le chagrinait. En effet, le service communication de l'Olympique Lyonnais a mis en ligne un extrait d'un prochain Inside titré : « De Lens aux coulisses du départ de Paulo Fonseca, jusqu’à l’arrivée de Carlos Vicens. Des images inédites et des émotions fortes ». Et dans cette courte vidéo destinée à faire la promotion de ce reportage diffusé aux abonnés du club et de sa chaîne, une séquence fait évidemment le buzz. Il s'agit du face-à-face entre Corentin Tolisso et Paulo Fonseca lorsque ce dernier annonce être proche de signer au Sporting. Car le capitaine de Lyon l'a clairement mal pris.

L'extrait commence par les propos de Corentin Tolisso lorsque la rumeur du départ de Paulo Fonseca a été annoncée, le milieu de terrain lyonnais disant tout le bien qu'il pensait de ce dernier. Puis on passe à une autre séquence filmée dans le vestiaire lyonnais, l'entraîneur portugais révélant, en anglais, à ses joueurs qu'il avait « reçu l'offre d'un autre club ». On voit alors Corentin Tolisso, debout à côté de Matthieu Louis-Jean, répondre à Paulo Fonseca en anglais : « Vous nous dites tout le temps : "N'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais". Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vous qui nous abandonnez. » Des propos très forts de la part de l'emblématique joueur lyonnais, visiblement dégouté par la décision de Paulo Fonseca. Du côté des supporters lyonnais, nombreux sont ceux qui estiment que Corentin Tolisso a eu raison de balancer cela à son désormais ancien entraîneur.