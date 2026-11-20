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Sergio33 un prono stp ? Comme ça on est sûr qu’il ce passera l’inverse.
le troll du 42
Ils sont fatiguant…
Il peut toujours rêver…
Que l'OM soit 2eme des revenus commerciaux en France c'est incroyable? - 2eme ville de France - 1er stade de France par la taille - club qui a une large fan base à travers le monde (certe vieillissante) grâce à la LDC de 93 - club qui a longtemps été le plus grand club français jusqu'à son dépassement par le PSG Donc c'est juste logique que l'OM soit 2eme en revenus commerciaux
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13