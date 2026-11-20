Leader du championnat, le Paris Saint-Germain va forcément vouloir allonger son incroyable série de victoires face à un adversaire coriace, l’OGC Nice.

Quelle heure pour Nice - PSG ?

samedi 21 novembre à 17h15 à l’Allianz Riviera. L’arbitre sera Jérôme Brisard. Pour son retour sur les terrains après la trêve internationale de novembre, le club de la capitale française va passer un vrai test face à Nice. Avant de retrouver la Ligue des Champions en milieu de semaine prochaine, le PSG va effectivement se déplacer à Nice, un club en grande forme. Cette rencontre se jouera ceà l’Allianz Riviera. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Nice - PSG ?

Comme tous les matchs de la saison en championnat, cette partie entre Nice et Paris comptant pour la 11e journée de L1 sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Nice - PSG :

Suite à un début de saison compliqué, dans la continuité de la saison passée, l’OGCN s’est parfaitement repris depuis la fin septembre. Sur une belle série de cinq victoires en six matchs, avec notamment de jolis succès contre Rennes (5-2) ou Lille (2-1), le Gym est bien remonté au classement. Sixième du championnat à quelques points du podium, Nice est donc en grande forme et dispose de toutes les qualités pour bousculer le PSG . Lors de cette rencontre, Olivier Pantaloni devra composer sans Abdelmonem, Abergel, Bombito ou Mendy.

La compo probable de Nice : Diouf - Seidu, Ndayishimiye, Mandza - Clauss, Coulibaly, Boudaoui, Nkounkou - Diop, Wahi, Amoura.

Depuis le 4 septembre dernier et sa défaite contre Monaco, le PSG n’a fait que d’enchaîner les victoires. Restant sur 11 succès de suite toutes compétitions confondues, Paris est passé leader de la L1, avec deux points d’avance sur Lille. Autant dire que désormais, le PSG ne va plus vouloir lâcher son fauteuil. Mais pour cela, le PSG va devoir faire un bon résultat à Nice, ce qui ne sera pas simple, surtout après une trêve internationale et avant le match du PSG en C1 face à la Roma prévu mercredi prochain. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de Kvaratskhelia. Akliouche, Doué, Dro ou Marquinhos sont incertains.

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La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez - Mayulu, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Torres, Godts.