200 ME investis, Kita a sauvé Nantes de la catastrophe

Le FC Nantes est sur le point d'être vendu par Waldemar Kita. Certains veulent déjà rendre hommage au propriétaire des Canaris malgré les critiques à son sujet.

Nantes , on se prépare doucement mais sûrement à changer d'ère. Waldemar Kita serait en effet tout proche de céder le club au groupe d'investisseurs Phenix Sports Invest. Une énorme nouvelle pour les Canaris et leurs nombreux supporters. Depuis un certain temps maintenant, des voix s'élèvent pour réclamer le départ du propriétaire actuel. Waldemar Kita aura pourtant mis la main au portefeuille pour aider Nantes à se maintenir au plus haut niveau, malgré une descente en Ligue 2 à la fin de la saison dernière (et une autre). Pour Stephen Brun, les amoureux du FC Nantes devraient d'ailleurs être un peu plus reconnaissants envers l'homme d'affaires polonais.

Kita s'en va, il demande du respect

Sur l'antenne de RMC, le consultant a donné un avis clair sur le sujet et sur le possible rachat du club :

« C’est toujours compliqué de taper sur un mec qui a fait 19 ans et qui a mis 200 millions de sa fortune personnelle. Dans ses choix d’entraîneurs, sa façon de faire, bien sûr, il n’a pas été tout bon. Il y a quand même une Coupe de France en 2022, il y a aussi deux relégations. Et c’est un vrai visage de ce club.

Maintenant, celui qui arrive, avec un consortium d’investisseurs, tu n’as pas vraiment de visage… Kita, tu avais un repère physique. 100 millions, c’est hallucinant, alors que tu n’es pas propriétaire de ton stade et du centre d’entraînement. Tavares est un homme d’affaires, est-ce qu’il a bien étudié le business plan. (...) Les supporters de Nantes seront contents parce qu’ils n’en pouvaient plus de Kita, mais il faudra se préparer aussi. »

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Il sera intéressant de voir comment se déroulera la transition au FC Nantes et quel sera le projet porté par les nouveaux propriétaires. En attendant d'en savoir plus, les pensionnaires de la Beaujoire vont surtout devoir se ressaisir en Ligue 2 pour se rapprocher des places de tête et rêver d'une fin de saison excitante. Un objectif qui pourrait prendre encore plus d'importance en cas de rachat du club, alors qu'une nouvelle ère pourrait bientôt débuter du côté du FC Nantes.