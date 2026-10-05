200 ME investis, Kita a sauvé Nantes de la catastrophe

Bernard Tapie (1986-1994) transforme l'OM en grande puissance européenne, mais avec une gestion financière très coûteuse. Les budgets explosent et, en 1993-1994, l'OM accumule environ 350 à 400 M de francs de dettes (environ 53-61 M€). Après la crise et le redressement judiciaire, l'OM doit repartir quasiment de zéro. Robert Louis-Dreyfus (1996-2009) investit massivement pour reconstruire le club et aurait injecté plus de 200 M€ au total. Les premières années restent déficitaires, mais les comptes s'améliorent progressivement au milieu des années 2000. En fin de période RLD, l'OM parvient certaines saisons à dégager des bénéfices et augmente fortement ses revenus. À sa succession, Margarita Louis-Dreyfus (2009-2016) continue à soutenir le club, avec environ 40 M€ injectés pour couvrir principalement les pertes d'exploitation. À partir de 2014, elle cesse progressivement de renflouer l'OM : le club réduit ses dépenses et vend beaucoup de joueurs pour équilibrer ses comptes. En 2016, l'OM est vendu à Frank McCourt pour 45 M€ ; le club n'a alors plus de dette bancaire importante et ses comptes sont proches de l'équilibre. McCourt (depuis 2016) annonce rapidement vouloir investir 200 M€ sur quatre ans pour reconstruire une équipe ambitieuse. Mais les déficits réapparaissent : l'exercice 2018-2019 affiche notamment un déficit supérieur à 80 M€. En 2022-2023, l'OM réalise 258 M€ de recettes hors transferts, mais termine encore avec une perte nette de 12,7 M€. Plus récemment, les pertes se sont fortement aggravées : 105 M€ de déficit en 2024-2025, et McCourt avait déjà investi environ 640 M€ entre 2016 et 2025, avant une nouvelle injection de 120 M€ en 2026. Petit résumé de chatgpt. Donc L'OM o toujours été un gouffre quelques soient ses propriétaires.
De safonov aussi de hakimi de nuno mendes???? Non mais franchement comment tu peux etre si bête???
Je ne suis pas parisien, mais franchement t'es tellement bête... que je suis oblige de t'étayer des faits réels contre lesquels tu ne peux rien dire espèces d'imbecile;;;
Le PSG a tué la carrière de Doué? De Dembele? de Marquinhos? de Barcola? de vitinha ? De joao neves?
Rarement d'accord avec toi mais sur ce coup-là....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading