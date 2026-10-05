200 ME investis, Kita a sauvé Nantes de la catastrophe

200 ME investis, Kita a sauvé Nantes de la catastrophe

FC Nantes
parHadrien Rivayrand
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Le FC Nantes est sur le point d'être vendu par Waldemar Kita. Certains veulent déjà rendre hommage au propriétaire des Canaris malgré les critiques à son sujet.
À Nantes, on se prépare doucement mais sûrement à changer d'ère. Waldemar Kita serait en effet tout proche de céder le club au groupe d'investisseurs Phenix Sports Invest. Une énorme nouvelle pour les Canaris et leurs nombreux supporters. Depuis un certain temps maintenant, des voix s'élèvent pour réclamer le départ du propriétaire actuel. Waldemar Kita aura pourtant mis la main au portefeuille pour aider Nantes à se maintenir au plus haut niveau, malgré une descente en Ligue 2 à la fin de la saison dernière (et une autre). Pour Stephen Brun, les amoureux du FC Nantes devraient d'ailleurs être un peu plus reconnaissants envers l'homme d'affaires polonais.

Kita s'en va, il demande du respect 

Sur l'antenne de RMC, le consultant a donné un avis clair sur le sujet et sur le possible rachat du club :
« C’est toujours compliqué de taper sur un mec qui a fait 19 ans et qui a mis 200 millions de sa fortune personnelle. Dans ses choix d’entraîneurs, sa façon de faire, bien sûr, il n’a pas été tout bon. Il y a quand même une Coupe de France en 2022, il y a aussi deux relégations. Et c’est un vrai visage de ce club.
Maintenant, celui qui arrive, avec un consortium d’investisseurs, tu n’as pas vraiment de visage… Kita, tu avais un repère physique. 100 millions, c’est hallucinant, alors que tu n’es pas propriétaire de ton stade et du centre d’entraînement. Tavares est un homme d’affaires, est-ce qu’il a bien étudié le business plan. (...) Les supporters de Nantes seront contents parce qu’ils n’en pouvaient plus de Kita, mais il faudra se préparer aussi. »

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Il sera intéressant de voir comment se déroulera la transition au FC Nantes et quel sera le projet porté par les nouveaux propriétaires. En attendant d'en savoir plus, les pensionnaires de la Beaujoire vont surtout devoir se ressaisir en Ligue 2 pour se rapprocher des places de tête et rêver d'une fin de saison excitante. Un objectif qui pourrait prendre encore plus d'importance en cas de rachat du club, alors qu'une nouvelle ère pourrait bientôt débuter du côté du FC Nantes.
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Bernard Tapie (1986-1994) transforme l'OM en grande puissance européenne, mais avec une gestion financière très coûteuse. Les budgets explosent et, en 1993-1994, l'OM accumule environ 350 à 400 M de francs de dettes (environ 53-61 M€). Après la crise et le redressement judiciaire, l'OM doit repartir quasiment de zéro. Robert Louis-Dreyfus (1996-2009) investit massivement pour reconstruire le club et aurait injecté plus de 200 M€ au total. Les premières années restent déficitaires, mais les comptes s'améliorent progressivement au milieu des années 2000. En fin de période RLD, l'OM parvient certaines saisons à dégager des bénéfices et augmente fortement ses revenus. À sa succession, Margarita Louis-Dreyfus (2009-2016) continue à soutenir le club, avec environ 40 M€ injectés pour couvrir principalement les pertes d'exploitation. À partir de 2014, elle cesse progressivement de renflouer l'OM : le club réduit ses dépenses et vend beaucoup de joueurs pour équilibrer ses comptes. En 2016, l'OM est vendu à Frank McCourt pour 45 M€ ; le club n'a alors plus de dette bancaire importante et ses comptes sont proches de l'équilibre. McCourt (depuis 2016) annonce rapidement vouloir investir 200 M€ sur quatre ans pour reconstruire une équipe ambitieuse. Mais les déficits réapparaissent : l'exercice 2018-2019 affiche notamment un déficit supérieur à 80 M€. En 2022-2023, l'OM réalise 258 M€ de recettes hors transferts, mais termine encore avec une perte nette de 12,7 M€. Plus récemment, les pertes se sont fortement aggravées : 105 M€ de déficit en 2024-2025, et McCourt avait déjà investi environ 640 M€ entre 2016 et 2025, avant une nouvelle injection de 120 M€ en 2026. Petit résumé de chatgpt. Donc L'OM o toujours été un gouffre quelques soient ses propriétaires.

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

De safonov aussi de hakimi de nuno mendes???? Non mais franchement comment tu peux etre si bête???

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Je ne suis pas parisien, mais franchement t'es tellement bête... que je suis oblige de t'étayer des faits réels contre lesquels tu ne peux rien dire espèces d'imbecile;;;

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Le PSG a tué la carrière de Doué? De Dembele? de Marquinhos? de Barcola? de vitinha ? De joao neves?

Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram

Rarement d'accord avec toi mais sur ce coup-là....

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