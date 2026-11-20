Le Paris Saint-Germain travaille activement afin de mettre en sécurité neuf joueurs que Luis Enrique considère comme indispensables. Certaines annonces ne devraient pas tarder, tandis que Luis Campos a déjà entamé des négociations pour boucler des dossiers plus récents.

Le départ de Bradley Barcola à Liverpool l'a démontré cet été, le PSG est prêt à donner des bons de sortie à certains cadres, y compris à ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans la quête des deux titres consécutifs en Ligue des champions. Mais si l'ancien Lyonnais a eu le droit de rejoindre les Reds, c'est que Luis Enrique a validé son transfert. Mais dans neuf autres dossiers, l'entraîneur du Paris SG a demandé à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos de prolonger les joueurs. Et selon Olivier Tallaron, les dirigeants parisiens ont bien travaillé. Le journaliste de Canal+ a en effet dévoilé dans le Late Football Club que « Dembélé (2030), Kvara, Doué et Safonov (2032) vont prolonger au PSG ! Des négociations ont également débuté avec Marquinhos, Zaïre-Emery, Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes »

Si les prolongations imminentes de Dembélé, Kvaratskhelia et Safonov semblaient dans les tuyaux, celle de Désiré Doué est plus étonnante, même si effectivement le Paris Saint-Germain veut prolonger celui qui est considéré comme le futur patron de l'attaque parisienne. Et d'ailleurs, dans la foulée de l'annonce faite sur Canal+, Djamel, insider bien informé sur le PSG, a mis un bémol aux affirmations d'Olivier Tallaron. « Concernant Doué, c'est un peu prématuré d'annoncer ça. Les discussions se poursuivent tranquillement, mais on n'est pas encore proches d'un accord à l'instant T, si on reste factuel », a précisé celui qui a souvent eu de très bonnes informations ces dernières années concernant le Paris Saint-Germain.

Le PSG assure l'avenir de ses stars