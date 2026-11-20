Le Paris Saint-Germain travaille activement afin de mettre en sécurité neuf joueurs que Luis Enrique considère comme indispensables. Certaines annonces ne devraient pas tarder, tandis que Luis Campos a déjà entamé des négociations pour boucler des dossiers plus récents.
Le départ de Bradley Barcola à Liverpool l'a démontré cet été, le PSG est prêt à donner des bons de sortie à certains cadres, y compris à ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans la quête des deux titres consécutifs en Ligue des champions. Mais si l'ancien Lyonnais a eu le droit de rejoindre les Reds, c'est que Luis Enrique a validé son transfert. Mais dans neuf autres dossiers, l'entraîneur du Paris SG a demandé à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos de prolonger les joueurs. Et selon Olivier Tallaron, les dirigeants parisiens ont bien travaillé. Le journaliste de Canal+ a en effet dévoilé dans le Late Football Club que « Dembélé (2030), Kvara, Doué et Safonov (2032) vont prolonger au PSG ! Des négociations ont également débuté avec Marquinhos, Zaïre-Emery, Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes »
Si les prolongations imminentes de Dembélé, Kvaratskhelia et Safonov semblaient dans les tuyaux, celle de Désiré Doué est plus étonnante, même si effectivement le Paris Saint-Germain veut prolonger celui qui est considéré comme le futur patron de l'attaque parisienne. Et d'ailleurs, dans la foulée de l'annonce faite sur Canal+, Djamel, insider bien informé sur le PSG, a mis un bémol aux affirmations d'Olivier Tallaron. « Concernant Doué, c'est un peu prématuré d'annoncer ça. Les discussions se poursuivent tranquillement, mais on n'est pas encore proches d'un accord à l'instant T, si on reste factuel », a précisé celui qui a souvent eu de très bonnes informations ces dernières années concernant le Paris Saint-Germain.
Le PSG assure l'avenir de ses stars
En tout cas, si le Paris Saint-Germain mène à bien ces neuf prolongations, alors que des joueurs comme Vitinha et Nuno Mendes sont convoités par les autres géants européens, Luis Enrique va pouvoir dormir sereinement pendant plusieurs mois. Et comme on l'a vu encore cet été, le mercato ne donnera plus lieu à des recrutements massifs, mais juste à des retouches avec la signature de jeunes joueurs susceptibles de s'inscrire dans la durée au PSG. Avec Maghnes Akliouche et Mika Godts a fait un pas dans ce sens. Reste désormais à savoir quand le PSG va communiquer sur ces prolongations en série, le club de la capitale ayant pris l'habitude de faire des surprises dans ce sens, comme lorsque la prolongation de Luis Enrique a été annoncée en même temps que celles de Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho et Fabian Ruiz juste avant le match contre Monaco, début septembre. Une communication que personne n'avait vu venir.
🚨 INFO CANAL+ : Dembélé (2030), Kvara, Doué et Safonov (2032) vont prolonger au PSG ! 🔴🔵
Des négociations ont également débuté avec Marquinhos, Zaïre-Emery, Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes 👀
Et une info bonus sur Lucas Chevalier, qui n'a PAS demandé à quitter le club 🧤