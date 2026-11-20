Depuis quelques semaines, Cyril Hanouna s'intéresse de près à l'équipe de France et affirme avoir des informations de sources proches de celle-ci ou de l'entourage de certains internationaux. Dernier dossier en date évoqué par l'animateur, la relation entre Kylian Mbappé et Zinedine Zidane.

Le football est désormais un sujet qui n'est plus uniquement abordé dans les émissions sportives, et c'est notamment le cas concernant Tout Beau Tout Neuf, le talk-show quotidien présenté par Cyril Hanouna. Depuis la rentrée, il est très rare que ce dernier n'évoque pas l'équipe de France ou Kylian Mbappé, deux sujets toujours très populaires, surtout lorsqu'ils sont abordés sur le ton de la polémique. Lors du dernier rassemblement des Bleus, pour préparer les matchs contre l'Italie et la Turquie, Cyril Hanouna avait ainsi affirmé que Zinedine Zidane n'avait pas voulu laisser repartir Kylian Mbappé vers Madrid alors que ce dernier avait été contraint de déclarer forfait pour la rencontre à Milan face à la Squadra Azzurra. Cette fois, l'animateur vedette de W9 a évoqué les regrets supposés du clan Mbappé concernant la relation avec Zizou.

Mbappé regrette Deschamps

Selon les informations obtenues par le présentateur de Tout Beau Tout Neuf, Kylian Mbappé serait presque nostalgique des années Deschamps. Et Cyril Hanouna de dire d'où il tenait cette information. « L’entourage très, très proche de Kylian Mbappé, et quand je vous dis très très proche, c'est plus proche possible, aurait discuté avec un journaliste et aurait avoué que Kylian Mbappé s'entendait mieux avec Didier Deschamps qu'avec Zinédine Zidane, et que c'était beaucoup plus compliqué avec Zinédine Zidane qu'avec Didier Deschamps (...) Ça va certainement sortir dans les prochains jours », a précisé Cyril Hanouna, qui use toutefois du conditionnel sur ce sujet.

Sur les réseaux sociaux, les propos de Cyril Hanouna sur ce sujet provoquent de très nombreux commentaires, certains internautes reprochant à l'animateur d'être très proche de Didier Deschamps et d'avoir toujours protégé ce dernier. Pour l'instant, Kylian Mbappé et son entourage n'ont jamais réagi aux propos tenus régulièrement à l'antenne par la star de l'audiovisuel, pas plus que Zinedine Zidane, mais forcément ce genre de propos ne doit guère faire plaisir aux deux.