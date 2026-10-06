Réunion d'urgence à Nantes, un pas de plus vers la vente

La vente du FC Nantes se concrétise un peu plus puisque ce mardi Waldemar Kita a convoqué les élus du personnel. Une étape obligatoire avant la cession de son club.

Ouest-France confirme en effet que le Comité Social et Economique (CSE) du FC Nantes va se réunir dans les prochaines heures afin de prendre connaissance du dossier de vente actuellement en cours. Depuis une semaine, Waldemar Kita a signé un protocole d'accord avec Paulo Tavares, mais le passage devant les élus du personnel pour présenter le repreneur et son projet n'avait pas encore eu lieu. Le CSE, donnera ensuite son avis, mais ne pourra quoi qu'il arrive s'opposer à la vente. Une fois ce point de passage obligatoire franchi, c'est alors la DNCG qui se penchera sur ce dossier, avec cette fois les pleins pouvoirs. Tandis que le championnat de Ligue 2 va reprendre pour Nantes avec la réception de Reims, samedi à la Beaujoire, un nouvel épisode du feuilleton de la vente du club va se dérouler ce mardi dans les locaux des Canaris.confirme en effet que le Comité Social et Economique (CSE) du FC Nantes va se réunir dans les prochaines heures afin de prendre connaissance du dossier de vente actuellement en cours. Depuis une semaine, Waldemar Kita a signé un protocole d'accord avec Paulo Tavares, mais le passage devant les élus du personnel pour présenter le repreneur et son projet n'avait pas encore eu lieu. Le CSE, donnera ensuite son avis, mais ne pourra quoi qu'il arrive s'opposer à la vente. Une fois ce point de passage obligatoire franchi, c'est alors la DNCG qui se penchera sur ce dossier, avec cette fois les pleins pouvoirs.

Pas de passage devant la DNCG en octobre ?

Le média régional ne connaît pas encore la date précise du passage de Waldemar Kita et Paulo Tavares devant le gendarme financier, mais précise que cela ne sera pas avant au moins deux semaines. « Le rachat d’un club n’est pas aussi simple que celui d’un joueur lors du mercato. Le transfert de responsabilité est important, cela demande du temps. De toute façon, il n’y a pas d’urgence, la saison est déjà commencée, cela ne va pas changer grand-chose d’attendre quelques jours ou semaines de plus », a indiqué un expert dans ces opérations à nos confrères.

Car désormais Paulo Tavares va devoir confirmer qu'il a bien l'argent nécessaire au rachat du FC Nantes, et pas uniquement verbalement. Parce que la DNCG attend que l'argent annoncé par le futur repreneur des Canaris soit sur le compte du club au moment où le feu vert sera donné. Et on l'a encore vu récemment avec Bordeaux, du côté de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, on ne se contentera pas de promesses.