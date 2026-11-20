Karim Benzema de retour à l'OL, c'est un doux rêve pour les supporters lyonnais. L'attaquant français de 38 ans se plait à l'entretenir avec une publication mystérieuse sur les réseaux sociaux.

A 38 ans, Karim Benzema est sans club, mais il n’a pourtant jamais raccroché les crampons. Fervent d’annonces fracassantes ou de promesses de révélations sur les réseaux sociaux, l’attaquant français a mis un terme à son contrat à Al-Hilal le 31 août dernier, d’un commun accord avec le club de Riyad. Une décision surprenante prise au dernier jour du mercato qui a alimenté pas mal de rumeurs sur un retour en Europe, avec des touches en Turquie, en Espagne ou même en France puisque son nom était murmuré à l’OL, pour y boucler la boucle. Même Matthieu Louis-Jean avait même été obligé de commenter ce qu’il a défini comme un bruit de couloir en l’absence d’échanges concrets sur ce retour.

Karim Benzema à l'OL, 20 ans après

Il faut dire que, si l’OL ne peut bien sûr pas se permettre de payer le salaire actuel de Karim Benzema, il y a bien une raison financière derrière tout ça. Malgré son départ d’Al-Hilal, KB9 continue bien de toucher un montant colossal en tant qu’ambassadeur de la Saudi Pro League, se retrouvant à gagner beaucoup plus sans jouer, que s’il signait ailleurs. Pour changer de club et quitter le Royaume du Golfe, le Français doit rompre ce contrat et faire une croix sur des dizaines de millions d’euros par an.

Et si la tentation de revenir en Europe, et notamment à Lyon, était finalement la plus forte à un peu plus d’un mois de l’ouverture du mercato d’hiver ? Karim Benzema vient ainsi de poster sur ses réseaux sociaux une photo de lui il y a 20 ans, quand il évoluait à l’Olympique Lyonnais. Ce à quoi Jean-Michel Aulas a immédiatement répondu avec une fusée, laissant la place à toutes les interprétations possibles. Mais à voir les réactions des supporters de l’OL à cette publication, nul doute que le mince espoir de le voir retrouver Lyon pour y terminer sa carrière sans réclamer le moindre salaire, est toujours bien présent. A l’heure où Loïs Openda est toujours blessé et où Carlos Vicens vient d’arriver, ce serait un énorme cadeau de Noël pour les fans de l’OL, qui n’osent pour le moment pas trop y croire.