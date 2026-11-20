Le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur les jeunes talents, et si le club de la capitale se montre actif au mercato, il a également dans son centre de formation des joueurs en devenir. C'est le cas avec Seydou Konaté, un jeune milieu de terrain international français U17 à qui l'on promet un grand avenir.

L'équipe de France U17 a débuté le Mondial U17 par une victoire jeudi contre Haïti. Une rencontre durant laquelle Seydou Konaté est entré en jeu à la place d'un de ses coéquipiers du PSG, Mamadou Meïté. Concernant Seydou Konaté, milieu de terrain de 17 ans né à Paris, le club de la capitale est convaincu d'avoir au sein de son centre de formation un joueur dont l'avenir est tout tracé. Répondant au quotidien Le Parisien, José Alcocer, le sélectionneur de l'équipe de France U17, estime que le jeune joueur parisien n'est pas loin de ressembler à un joueur qui a fait les belles heures du Paris Saint-Germain dans un passé pas si lointain. Même si comparaison n'est pas raison, les dirigeants parisiens espèrent qu'effectivement Seydou Konaté sera bien...un nouveau Matuidi.

Konaté a de qui tenir au PSG

Pour le sélectionneur des U17 français, Seydou Konaté marche sur les traces de l'ancien milieu de terrain du PSG et des Bleus. « C’est un milieu relayeur gaucher, un profil qu’on n’avait pas dans l’équipe. J’ai trouvé ça très intéressant ! J’aime sa qualité technique, sa volonté de presser, de donner le ballon et de se projeter. C’est un joueur intelligent. Toutes proportions gardées, il a des caractéristiques à la Blaise Matuidi », a confié José Alcocer au quotidien francilien. De quoi forcément susciter de grands espoirs, si Konaté continue sur cette voie.

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Selon Benjamin Quarez, journaliste du Parisien, le milieu de terrain de 17 ans devrait intégrer « à moyen terme » l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain. Pour cela, Seydou Konaté doit encore se développer sur le plan athlétique, mais du côté du club de la capitale, on a une grosse confiance concernant le potentiel du milieu de terrain, qui va profiter du Mondial U17 pour avoir encore plus d'expérience, même si cette saison il est également aligné en Youth League.