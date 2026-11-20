L'heure n'est pas vraiment à l'auto-congratulation à Marseille. Mais Alban Juster tient à souligner les énormes progrès sur le plan financier de l'OM sous Frank McCourt. Le directeur général financier de l'Olympique de Marseille

Il y a 10 ans, Frank McCourt rachetait l’Olympique de Marseille des mains de Margarita Louis-Dreyfus, à bout de nerfs devant les soubresauts du club phocéen sous les ordres de Vincent Labrune. L’Américain a enchainé les promesses avant de se heurter, 10 ans plus tard, à la terrible réalité. L’OM perd de l’argent chaque année, et le businessman de Boston cherche désormais à minimiser ce déficit en coupant le robinet des investissements. Si sportivement, l’impact est plutôt bien géré par Bruno Genesio, la réalité financière a été spectaculaire avec ce mercato sans aucune recrue.

Et pourtant, le travail sur le plan financier est fait et même très bien fait selon Alban Juster, directeur général financier de l’OM et qui a bien voulu faire le bilan économique du club olympien pour ICI Provence. Pour le dirigeant, il y a aussi des choses très bien qu’il faut souligner, comme la marque OM qui grandit chaque saison et s’impose désormais avec une renommée internationale, ce qui génère des revenus conséquents.

Alban Juster se félicite de l'évolution de l'OM

« Je pense qu'en France, sur les revenus commerciaux, il y a peu de clubs qui nous devancent. Il n'y en a un seul (le PSG - ndlr). Cela veut donc dire dire que l'on a quand même bien travaillé depuis 10 ans, on a bien développé les revenus. On doit travailler un peu plus sur la notion de marge, notamment dans un contexte où on a moins de droits télés », a reconnu Alban Juster, avant de mettre en avant le coup de booster économique vécu par l’OM sous le règne de Frank McCourt.

« Pour faire simple, on était à peu près à 50 millions d'euros de revenus commerciaux il y a 10 ans, aujourd'hui on est aux alentours de 150 millions d’euros. Et ça ne prend pas en compte les droits télé, donc on a des revenus commerciaux qui ont quasiment triplé. Malheureusement, les droits télé, eux, ont pris le chemin inverse », a déploré le directeur financier de l’OM, pour qui son club serait, comme bien d’autres, dans une bien meilleure santé financière si les droits TV ne s’étaient pas écroulés. En attendant, sur le plan de la gestion stratégique du club, les soutiens de Frank McCourt affirment être sur le bon chemin, et le redressement de la masse salariale devrait enfin aider l’OM à passer dans le vert dans les années à venir. Même si les objectifs sportifs ont de grandes chances d’en pâtir dès cette saison.