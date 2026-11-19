L’OL va mal, Aulas déclaré coupable

Mais oui Sergio, bien sûr que c'est le Qatar qui a torpillé les droits TV de la L1, alors qu'il voulait mettre 900 M€ pour avoir l'intégralité de ces droits. Il a fallu l'intervention de François Hollande qui a téléphoné à l'Émir pour que beIN retire son offre intégrale. La fixette maladive que tu fais sur le Qatar et le PSG...