Diffuseur de la Ligue 2, Bein Sports a bien compris la formidable popularité de l'AS Saint-Étienne en France, et la chaîne sportive a encore choisi un match des Verts pour son affiche vedette du samedi soir. En tête de la L2, l'ASSE fait toujours recette.

Le grand patron de Bein Sports l'a confié à ses équipes, la chaîne sport franco-qatarie va s'intéresser de près aux droits TV de la Ligue 1 dans le cadre du nouvel appel d'offres lancé par la LFP. Mais en attendant, la Ligue 2 est toujours au programme de Bein Sports, et ce samedi, c'est l'affiche entre le Stade de Reims et l'AS Saint-Etienne qui sera mise en vedette à 20 heures. Il est vrai que pour les supporters stéphanois les journées de championnat se suivent et se ressemblent, puisque la chaîne sportive a calé les rencontres des Verts au samedi 20 heures. Il n'y a eu que le match Dijon-ASSE, le lundi 31 août, qui a échappé au créneau du samedi 20 heures, et ce sera encore le cas une fois avant la fin de l'année, ce sera pour le déplacement à Pau le samedi 12 décembre, programmé à 14h.

L'ASSE dans le Chaudron, c'est le tube de l'année

Et en 2027, c'est déjà reparti pour un tour puisque le premier match à Geoffroy-Guichard de l'année sera le samedi 16 janvier à 20 heures, ce sera contre Boulogne-sur-Mer. Comme l'explique Le Progrès, même en Coupe de France, l'AS Saint-Etienne est désormais programmée le samedi soir. Ainsi, la rencontre du huitième de finale de la Coupe de France contre Villefranche a été calée au samedi 28 novembre à 18 heures, même si pour l'instant aucun diffuseur n'a été officialisé. Tout cela confirme que 50 ans après la fameuse finale contre le Bayern Munich, l'ASSE n'a rien perdu de sa popularité, car diffusion télé ou pas, les Verts font le plein des stades partout où il passe. Et l'on ne parle pas du Chaudron qui affiche toujours complet et offre toujours un beau spectacle aux abonnés de Bein Sports.