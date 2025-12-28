FCN : Zakaria Aboukhlal, le gros coup des Canaris ?

Encore et toujours en quête de renforts pendant le mercato hivernal, le FC Nantes explore une nouvelle piste avec Zakaria Aboukhlal, un joueur bien connu en Ligue 1.

Suite à une première partie de saison catastrophique en championnat, Nantes a terminé son année 2025 sur une bonne note avec sa belle victoire 5-3 contre Concarneau en 32es de finale de la Coupe de France. Si ce résultat ne change pas la situation des Canaris en L1, il permet quand même aux hommes d’Ahmed Kantari de traverser les fêtes de fin d’année de manière plus sereine, avec l’envie de repartir du bon pied en 2026. Le FCN n’aura de toute façon pas d’autre choix s’il veut sauver sa place dans l’élite du football français. Avant-dernier avec seulement 11 unités au compteur en 16 journées, Nantes va devoir marquer deux fois plus de points en deuxième partie de saison pour espérer refaire son retard sur ses concurrents.

Placé à quatre longueurs du premier non-relégable, Le Havre, le FCN compte beaucoup sur le mercato d’hiver pour se relancer en renforçant considérablement son équipe. Le recrutement a d’ailleurs déjà commencé, puisque l’ancien Lensois Deiver Machado a déjà rejoint le FCN en qualité de joker fin décembre, et Rémy Cabella va le suivre dès la reprise. Ces deux joueurs expérimentés de L1 ne seront pas les seules recrues nantaises cet hiver, sachant que le club jaune et vert cherche également à recruter un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier.

Zakaria Aboukhlal, une piste crédible à Nantes

Ces derniers jours, la presse européenne faisait état d’un intérêt de Nantes pour Louis Munteanu. Si cette piste plaît beaucoup au président Waldemar Kita, l’attaquant roumain, estimé à 10 millions d’euros par son club de Cluj, n’est clairement pas à la portée des finances nantaises. Par conséquent, le FCN pourrait se tourner vers un dossier plus abordable du côté de la Série A. En effet, selon les informations du site Les Violets , les dirigeants canaris s’intéressent à Zakaria Aboukhlal.

Lire aussi L'OL offre un buteur au FC Nantes

En manque de temps de jeu du côté du Torino, l’ancien attaquant de Toulouse n’a disputé que dix matchs cette saison. Et il aimerait bien gratter du temps de jeu en deuxième partie de saison, pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection du Maroc. Pour cela, le Torino pourrait le laisser partir dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat de 9 ME. Une vraie occasion sur laquelle la famille Kita pourrait sauter afin d’offrir à Ahmed Kantari, une nouvelle arme offensive capable de faire tourner le compteur de points le plus rapidement possible du côté de La Beaujoire.