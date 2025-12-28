FCN : Zakaria Aboukhlal, le gros coup des Canaris ?

Tu t'en souviens néanmoins. Je dis juste qu'un cas est vrai indéfiniment et que l'autre a une forte probabilité de ne plus l'être à l'avenir. De ce fait, le "à jamais" est forcément faux.
J’aime ce joueur… et je suis lyonnais.
Avant on pouvait les ignorer, mais maintenant même s'ils sont signalés, il ne se passe rien.Ça ne donne pas envie de venir de faire des commentaires. Heureusement on peut aussi croiser des personnes comme toi. Suffisamment intelligente pour dépasser les rivalités de clubs. Avec qui on peut discuter. Je te remercie pour tes vœux. Je te souhaite également une très bonne année Doug. Mais j'espère bien te revoir sur ce site ;)
Inter-Psg match acheté
Du vrai football ? Avec le nombre d'erreurs d'arbitrage (la main de Maradona ou celle de Vatta avec Benfica face a l'OM en 90?). La corruption à l'époque (affaire OM-VA)... Tu trouves ça mieux? 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Si c'est possible, vous prenez Zakaria Aboukhlal au #FCNantes ?