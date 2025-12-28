Aboukhlal

FCN : Zakaria Aboukhlal, le gros coup des Canaris ?

FC Nantes28 déc. , 22:30
parAlexis Rose
0
Encore et toujours en quête de renforts pendant le mercato hivernal, le FC Nantes explore une nouvelle piste avec Zakaria Aboukhlal, un joueur bien connu en Ligue 1.
Suite à une première partie de saison catastrophique en championnat, Nantes a terminé son année 2025 sur une bonne note avec sa belle victoire 5-3 contre Concarneau en 32es de finale de la Coupe de France. Si ce résultat ne change pas la situation des Canaris en L1, il permet quand même aux hommes d’Ahmed Kantari de traverser les fêtes de fin d’année de manière plus sereine, avec l’envie de repartir du bon pied en 2026. Le FCN n’aura de toute façon pas d’autre choix s’il veut sauver sa place dans l’élite du football français. Avant-dernier avec seulement 11 unités au compteur en 16 journées, Nantes va devoir marquer deux fois plus de points en deuxième partie de saison pour espérer refaire son retard sur ses concurrents.

Lire aussi

L1 : Machado transféré au FC Nantes jusqu'en 2028L1 : Machado transféré au FC Nantes jusqu'en 2028
Rémy Cabella à Nantes, c'est signéRémy Cabella à Nantes, c'est signé
Placé à quatre longueurs du premier non-relégable, Le Havre, le FCN compte beaucoup sur le mercato d’hiver pour se relancer en renforçant considérablement son équipe. Le recrutement a d’ailleurs déjà commencé, puisque l’ancien Lensois Deiver Machado a déjà rejoint le FCN en qualité de joker fin décembre, et Rémy Cabella va le suivre dès la reprise. Ces deux joueurs expérimentés de L1 ne seront pas les seules recrues nantaises cet hiver, sachant que le club jaune et vert cherche également à recruter un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier.

Zakaria Aboukhlal, une piste crédible à Nantes

Ces derniers jours, la presse européenne faisait état d’un intérêt de Nantes pour Louis Munteanu. Si cette piste plaît beaucoup au président Waldemar Kita, l’attaquant roumain, estimé à 10 millions d’euros par son club de Cluj, n’est clairement pas à la portée des finances nantaises. Par conséquent, le FCN pourrait se tourner vers un dossier plus abordable du côté de la Série A. En effet, selon les informations du site Les Violets, les dirigeants canaris s’intéressent à Zakaria Aboukhlal.

Lire aussi

L'OL offre un buteur au FC NantesL'OL offre un buteur au FC Nantes
En manque de temps de jeu du côté du Torino, l’ancien attaquant de Toulouse n’a disputé que dix matchs cette saison. Et il aimerait bien gratter du temps de jeu en deuxième partie de saison, pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection du Maroc. Pour cela, le Torino pourrait le laisser partir dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat de 9 ME. Une vraie occasion sur laquelle la famille Kita pourrait sauter afin d’offrir à Ahmed Kantari, une nouvelle arme offensive capable de faire tourner le compteur de points le plus rapidement possible du côté de La Beaujoire.
Z. Aboukhlal

Z. Aboukhlal

NetherlandsPays-Bas Âge 25 Attaquant

Serie A

Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
psg zabarnyi arrive le coup de sang de marquinhos iconsport 264459 0086 396542
PSG

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : La Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisent

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

Martinez Inter
Serie A

Serie A : L’Inter ne lâche pas son fauteuil de leader

Fil Info

28 déc. , 23:00
PSG : Marquinhos prend une décision radicale
28 déc. , 22:55
CAN 2025 : La Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisent
28 déc. , 22:55
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
28 déc. , 22:37
Serie A : L’Inter ne lâche pas son fauteuil de leader
28 déc. , 22:00
Mercato : Liverpool veut un Français à 70 ME, ce n'est pas Barcola
28 déc. , 21:30
Sunderland fait ses courses en L1, des grosses surprises à 80 ME
28 déc. , 21:00
Transfert à 10 ME, l'OM a déjà perdu
28 déc. , 20:30
Le Real en a marre de se faire arnaquer

Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Tu t'en souviens néanmoins. Je dis juste qu'un cas est vrai indéfiniment et que l'autre a une forte probabilité de ne plus l'être à l'avenir. De ce fait, le "à jamais" est forcément faux.

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

J’aime ce joueur… et je suis lyonnais.

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Avant on pouvait les ignorer, mais maintenant même s'ils sont signalés, il ne se passe rien.Ça ne donne pas envie de venir de faire des commentaires. Heureusement on peut aussi croiser des personnes comme toi. Suffisamment intelligente pour dépasser les rivalités de clubs. Avec qui on peut discuter. Je te remercie pour tes vœux. Je te souhaite également une très bonne année Doug. Mais j'espère bien te revoir sur ce site ;)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Inter-Psg match acheté

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Du vrai football ? Avec le nombre d'erreurs d'arbitrage (la main de Maradona ou celle de Vatta avec Benfica face a l'OM en 90?). La corruption à l'époque (affaire OM-VA)... Tu trouves ça mieux? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading