Le Real profite de l’arbitrage pour dépasser le Barça

Le Barça a perdu la première place de Liga à la suite de son revers à Gérone, ce lundi soir. Les Catalans se disent très agacés par l’arbitrage, qu’ils jugent trop souvent défavorable.

Rien ne va plus pour le Barça en Liga , qui a cédé son trône au Real Madrid après sa défaite 2-1 à Gérone. Les hommes d’Hansi Flick ont de quoi nourrir des regrets. Car si tout n’a pas été parfait dans ce derby catalan, le second but de Gérone aurait très certainement dû être annulé pour une faute sur Jules Koundé. L’entraîneur allemand du Barça commence à montrer une frustration croissante face à l’arbitrage en Liga, qu’il estime trop défavorable à son équipe.

Le Barça a la rage

En conférence de presse, l'ancien du Bayern n'a d'ailleurs pas caché son mécontentement : « Les arbitres sont au même niveau que notre jeu. Je ne comprends pas la VAR mais je ne veux pas chercher d’excuses ce soir. » Même sentiment du côté des joueurs du Barça, qui savent qu'ils ont encore à progresser dans de nombreux secteurs malgré la frustration d’une défaite sans doute évitable et liée à une erreur d’appréciation de l’arbitre.

Lire aussi Esp : Le Barça tombe et laisse la tête au Real Madrid

Les prochaines sorties du FC Barcelone seront suivies avec la plus grande attention. Les pensionnaires du Camp Nou pourraient en effet tout perdre au cours de cette seconde partie de saison.

Il faudra remonter un déficit de quatre buts face à l’Atlético Madrid en Coupe du Roi pour accéder à la finale de la compétition. En Liga, le Barça devra rattraper un nouveau retard de deux points sur le Real Madrid, grand bénéficiaire de ces dernières semaines en Espagne. À noter que les deux rivaux espagnols auront encore une confrontation directe à disputer, qui se jouera à Barcelone en mai prochain. D’ici là, beaucoup de choses peuvent encore se produire.