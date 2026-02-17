le barca prolonge hansi flick jusqu en 2027 iconsport 259947 0058 393086

Le Real profite de l’arbitrage pour dépasser le Barça

Liga17 févr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
0
Le Barça a perdu la première place de Liga à la suite de son revers à Gérone, ce lundi soir. Les Catalans se disent très agacés par l’arbitrage, qu’ils jugent trop souvent défavorable.
Rien ne va plus pour le Barça en Liga, qui a cédé son trône au Real Madrid après sa défaite 2-1 à Gérone. Les hommes d’Hansi Flick ont de quoi nourrir des regrets. Car si tout n’a pas été parfait dans ce derby catalan, le second but de Gérone aurait très certainement dû être annulé pour une faute sur Jules Koundé. L’entraîneur allemand du Barça commence à montrer une frustration croissante face à l’arbitrage en Liga, qu’il estime trop défavorable à son équipe.

Le Barça a la rage 

En conférence de presse, l'ancien du Bayern n'a d'ailleurs pas caché son mécontentement : « Les arbitres sont au même niveau que notre jeu. Je ne comprends pas la VAR mais je ne veux pas chercher d’excuses ce soir. » Même sentiment du côté des joueurs du Barça, qui savent qu'ils ont encore à progresser dans de nombreux secteurs malgré la frustration d’une défaite sans doute évitable et liée à une erreur d’appréciation de l’arbitre.

Lire aussi

Esp : Le Barça tombe et laisse la tête au Real MadridEsp : Le Barça tombe et laisse la tête au Real Madrid
Les prochaines sorties du FC Barcelone seront suivies avec la plus grande attention. Les pensionnaires du Camp Nou pourraient en effet tout perdre au cours de cette seconde partie de saison.
Il faudra remonter un déficit de quatre buts face à l’Atlético Madrid en Coupe du Roi pour accéder à la finale de la compétition. En Liga, le Barça devra rattraper un nouveau retard de deux points sur le Real Madrid, grand bénéficiaire de ces dernières semaines en Espagne. À noter que les deux rivaux espagnols auront encore une confrontation directe à disputer, qui se jouera à Barcelone en mai prochain. D’ici là, beaucoup de choses peuvent encore se produire.
0
Articles Recommandés
samir nasri dechire l offre de ligue 1 iconsport 179904 0491 395792
OM

Tempête à l'OM, Samir Nasri jette l'éponge

ICONSPORT_350033_0024
Ligue des Champions

LdC : Monaco surprend le PSG dès la 1ère minute ! (vidéo)

ICONSPORT_278470_0124
Ligue des Champions

TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

17 févr. , 21:30
Tempête à l'OM, Samir Nasri jette l'éponge
17 févr. , 21:09
LdC : Monaco surprend le PSG dès la 1ère minute ! (vidéo)
17 févr. , 20:40
TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 févr. , 20:39
LdC : La Juventus explose à Galatasaray
17 févr. , 20:39
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller
17 févr. , 20:30
L'OL va payer 2,5ME pour Noah Nartey
17 févr. , 20:00
OM : Le clan McCourt rectifie déjà une énorme erreur
17 févr. , 19:58
Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Derniers commentaires

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

On aurait dû mener minimum 4-2 j'espère qu'on n'aura pas de regrets. En tout cas on a su réagir et ça c'est motif d'espoir. Et ce retour à domicile tombe extrêmement bien, avec un Parc en feu on ne pourra pas échouer face à ce Monaco certes clinique mais qui a profité de 2 bourdes sinon ca ne créé rien

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Dembouz ça été une saison miraculeuse en 2025.

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ça changera rien les 2 sont mauvais. C'est vraiment pas sur eux qu'il faut compter.

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Vraiment dommage.

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

On verra bien s il y a une vraie concurrence au retour Chevalier doit garder les buts oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading