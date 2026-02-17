ICONSPORT_350033_0024

LdC : Monaco surprend le PSG dès la 1ère minute ! (vidéo)

Ligue des Champions17 févr. , 21:09
parMehdi Lunay
1
Coup de tonnerre sur le Rocher ! Monaco a ouvert le score après moins d'une minute contre le Paris Saint-Germain. Dans une défense parisienne très passive, Folarin Balogun a repris de la tête un centre parfait de Golovin pour tromper Safonov. Une entame ratée dans la lignée de la débâcle rennaise pour Paris.
1
