LdC : Monaco surprend le PSG dès la 1ère minute ! (vidéo)

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

On aurait dû mener minimum 4-2 j'espère qu'on n'aura pas de regrets. En tout cas on a su réagir et ça c'est motif d'espoir. Et ce retour à domicile tombe extrêmement bien, avec un Parc en feu on ne pourra pas échouer face à ce Monaco certes clinique mais qui a profité de 2 bourdes sinon ca ne créé rien