Panique au Barça, Flick est devenu fou

Liga17 févr. , 22:00
parQuentin Mallet
En l'espace de quelques jours, le FC Barcelone a pris une grosse claque face à l'Atlético de Madrid puis s'est incliné en Liga face à Gérone. Deux défaites qui sont l'unique responsabilité de Hansi Flick, pour ce journaliste espagnol.
Le Barça a connu des jours meilleurs. En seulement quatre jours, les Blaugranas ont mis fin à leur grosse domination (17 victoires lors des 18 matchs précédents) en s'inclinant très lourdement en demi-finale aller de la Copa del Rey sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (4-0), puis à Gérone en Liga (2-1). Deux défaites qui coûtent cher, alors que le Real Madrid en a profité pour récupérer le fauteuil de leader du championnat espagnol.
Ces défaites étaient largement évitables, mais les consignes de Hansi Flick n'ont pas été payantes. L'entraineur allemand est d'ailleurs sous le feu des critiques, alors que le journaliste espagnol Manolo Lama a directement pointé du doigt sa responsabilité, au point d'avancer qu'il « est devenu fou ».

Hansi Flick a perdu la tête

« Le Barça est une équipe qui se crée ses propres problèmes. Je vais me répéter, mais leur défense est mauvaise, non, catastrophique. Le pire qui soit arrivé à Hansi Flick, c'est qu'il est devenu fou. Placer Dani Olmo à la base de l’organisation d’une équipe alors qu’il ne récupère pas le ballon, c’est absurde. Il ne l’a récupéré ni avec le ballon, ni même à côté. Fermín n’a quasiment pas récupéré un seul ballon de tout le match. Le Barça, face à Gérone, évoluait en 4-1-5. Les cinq attaquants n'exerçaient ni pressing, ni récupération de balle, ni soutien à la défense », a-t-il déploré sur le plateau de « Cope » au sujet de la défaite face à Gérone.
Une responsabilité tactique qui ne peut être que du fait d'une folie présumée de Hansi Flick, lui qui a pourtant l'habitude d'avoir un coup d'avance sur ses adversaires. A lui seul de trouver un moyen de relancer une machine qui se rapproche d'une spirale négative importante.

