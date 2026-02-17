Panique au Barça, Flick est devenu fou

Vu le score le PSG a surtout maté les sardines et moins Monaco. C'est important de le rappeler si une sardine plein de seum et de larmes passait par là
Nasri a un temps de retard si ce vieux club de chouineuse le saoule que maintenant. Avec la mentalité dégueulasse de ce club des bureaux jusqu'au terrain en passant par les supporters, l'olympique de Netflix n'a pas d'autre destin que d'être détesté partout en France ou de ridiculiser la ligue 1 à chaque LDC ou d'être tjrs dans les histoires et les crises. En début de saison à écouter ces attardés ils avaient la meilleure équipe du monde, revendiquaient de gagner le championnat, la coupe de France et la LDC. Je ne sais pas d'où vient cette tare mentale de se penser meilleur en tout malgré leur palmarès néant si ils n'étaient pas passé sous la table le siècle dernier mais qu'ils ne changent rien c'est tellement un plaisir constant de voir ces clowns se vautrer chaque saison.
Problème: Quand c'était Chevalier personne ne lui trouvait de circonstances atténuantes et pourtant...
Il a pas honte le mec puis avec 20% de possession et vu les occaz il devrait déjà être bien content d'avoir mis 2 buts et de n'en prendre que 3
mdr zakaria qui dit on a etait victime de decisions litigieuses ...il se fout pas de la gueule des gens ce clodo?la semelle sur viti il pense qu'il a joué la simulation?Ils ont quand meme mene 2-0 avec 20% de possession alors qu'il la ferme sa gueule
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
