LdC : Le Real Madrid en ballotage favorable

Le Real Madrid retrouvait le Benfica de José Mourinho ce mardi soir en match aller des barrages, et cette fois les Merengue n'ont pas déraillé et se sont imposés (0-1).

Trois semaines après l'incroyable victoire 4-2 de Benfica face au Real Madrid, qui avait éliminé à distance l'Olympique de Marseille, les deux formations se retrouvaient à l'Estadio da Luz pour le match aller des barrages de Ligue des champions. Et cette fois, la formation espagnole ne s'est pas ratée, puisqu'elle est repartie de Lisbonne avec la victoire (0-1, but de Vinicius à la 50e).

Ce même Vinicius ayant également été victime d'insultes racistes, lesquelles ont poussé l'arbitre à interrompre la rencontre pendant de longues minutes en seconde période. Autre incident notable, l'expulsion de José Mourinho en fin de match, ce qui empêchera le Special One de faire ses retrouvailles avec Santiago-Bernabeu dans une semaine. Un match retour que le Real Madrid abordera en grand favori.