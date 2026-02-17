ICONSPORT_350113_0082

LdC : Le Real Madrid en ballotage favorable

Ligue des Champions17 févr. , 23:03
parClaude Dautel
0
Le Real Madrid retrouvait le Benfica de José Mourinho ce mardi soir en match aller des barrages, et cette fois les Merengue n'ont pas déraillé et se sont imposés (0-1).
Trois semaines après l'incroyable victoire 4-2 de Benfica face au Real Madrid, qui avait éliminé à distance l'Olympique de Marseille, les deux formations se retrouvaient à l'Estadio da Luz pour le match aller des barrages de Ligue des champions. Et cette fois, la formation espagnole ne s'est pas ratée, puisqu'elle est repartie de Lisbonne avec la victoire (0-1, but de Vinicius à la 50e).
Ce même Vinicius ayant également été victime d'insultes racistes, lesquelles ont poussé l'arbitre à interrompre la rencontre pendant de longues minutes en seconde période. Autre incident notable, l'expulsion de José Mourinho en fin de match, ce qui empêchera le Special One de faire ses retrouvailles avec Santiago-Bernabeu dans une semaine. Un match retour que le Real Madrid abordera en grand favori.

Champions League

17 février 2026 à 21:00
Benfica
0
1
Match terminé
Real Madrid
Paixão de Oliveira Júnior50'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
D. Carvajal Ramos
Real MadridReal Madrid
SORT
A. Carreras
Real MadridReal Madrid
Carton jaune
90
H. Sudakov
BenficaBenfica
Carton jaune
87
K. Mbappé
Real MadridReal Madrid
Remplacement
86
ENTRE
B. Abdelkader Diaz
Real MadridReal Madrid
SORT
A. Guler
Real MadridReal Madrid
Voir Les Détails Complets Du Match
0
